Kasnije je saznala da su njezinu majku ostavili su ispred Gradske bolnice gdje je \u010dekala satima. Kako jadna starica vi\u0161e nije mogla stajati na nogama, samo se sru\u0161ila na travu i le\u017eala na o\u010digled svih zaposlenika u bolnici. \u00a0Ruzmida je kazala kako su preko puta nje stajali ljudi, gledali i ne prilazili joj. \u00a0- \u00a0Nije ljudski \u017eenu tako ostaviti vani. To \u0161to netko ima 80 godina, ne zna\u010di da nema pravo lije\u010diti se i \u017eivjeti. Kako mo\u017eete gledati \u017eenu koja le\u017ei na travi ispred bolnice i ne pri\u0107i joj, ne pitati \u0161to joj je? Pa nije sjela na travu kao na livadi, doslovce je le\u017eala polusvjesna - kazala je uznemirena Ruzmida koja je tra\u017eila od odgovornih u bolnici za\u0161to joj nisu primili majku, no dobila je odgovor \"kako je sve bilo puno\". - Samo su mi kratko rekli da nema mjesta, kao i da je to COVID bolnica, a da mojoj majci u dokumentima pi\u0161e da ona nema koronu... Ali tko ju je onda ondje doveo, pitala sam ih. Pa nije do\u0161la sama! Na to nisam dobila odgovor, opisala je Ruzmida za Nova.rs.\u00a0

U isto vrijeme, jo\u0161 jedna potresna fotografija dolazi nam iz Novog Pazara koja dokazuje da je srpsko zdravstvo u totalnom kaosu.

Naime, dru\u0161tvenim mre\u017eama po\u010dela se \u0161iriti fotografija maloljetne djevoj\u010dica koja prima infuziju pored stepenica dje\u010djeg odjela, a uz nju stoje medicinska sestra te \u017eenska osoba za koju se pretpostavlja da joj je majka.

I koordinator Op\u0107e bolnice u Novom Pazaru Mirsad \u0110erlek potvrdio je autenti\u010dnost fotografije.

- Ispitat \u0107u tko je od lije\u010dnika i sestara ovo napravio. Naredio sam unutra\u0161nju zdravvstvenu kontrolu i tko god bude sudjelovao u tome i napravio prekr\u0161aj, bit \u0107e drasti\u010dno ka\u017enjen - poru\u010dio je \u0110erlek.

Dodao je i da je 80 zdravstvenih djelatnika na bolovanju, od ukupno 632 njih koliko je zaposleno u Op\u0107oj bolnici Novi Pazar.



