Stariji muškarac u Splitu upao u podzemni kontejner! Vatrogasci ga spašavali: 'Pokušao je...'

Splitski vatrogasci u ponedjeljak su spašavali starijeg muškarca koji je upao u podzemni kontejner! Kako piše Dalmatinski portal, dojava o unesrećenom je zaprimljena u 12:50, a na teren su izašla dva vatrogasna vozila, ukupno šest vatrogasca.

Muškarac je nakon izvlačenja iz kontejnera prebačen u bolnicu na pregled, srećom zadobio je površinske ogrebotine.

Do incidenta je došlo na križanju Ulice Domovinskog rata i Ulice Mike Tripala

- U ponedjeljak 8. rujna, zaprimljena je dojava o starijem muškarcu koji je upao u podzemni kontejner, dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je tom prilikom muškarac pokušavao dohvatiti predmet koji je prethodno zabunom bacio u unutrašnjost kontejnera i izgubio ravnotežu, te upao kroz otvor - poručuju iz policije.