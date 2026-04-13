Starmer: Velika Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuza

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u ponedjeljak da, bez obzira na pritisak, Velika Britanija neće biti uvučena u rat s Iranom niti će biti uključena u blokadu Hormuškog tjesnaca. "Ne podržavamo blokadu", rekao je Starmer za BBC Radio 5 Live, dodajući da je od vitalnog značaja ponovno otvoriti tjesnac. "Po mom mišljenju, od vitalnog je značaja da otvorimo tjesnac i to u potpunosti, i tu smo uložili sve svoje napore u posljednjih nekoliko dana i nastavit ćemo to činiti", rekao je Starmer. Britanija ima brodove minolovce u regiji, rekao je, i iako nije mogao raspravljati o operativnim pitanjima, vojni kapacitet je "s naše točke gledišta usmjeren na potpuno otvaranje tjesnaca".

Američka vojska objavila je da će u ponedjeljak započeti blokadu pomorskog prometa koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i obalnih područja, nakon što razgovori tijekom vikenda nisu uspjeli postići dogovor o okončanju rata s Iranom.

Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da će se američka blokada, koja počinje u ponedjeljak u 10 sati po istočnom vremenu (14 po GMT-u), "nepristrano provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka i obalnih područja, uključujući sve iranske luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu".

Plovila koja prolaze Hormuškim tjesnacem do i iz neiranskih luka neće biti ometana, izjavila je američka vojska.

Predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će američke snage također presresti svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo putarinu Iranu. „Nitko tko plati ilegalnu putarinu neće imati siguran prolaz otvorenim morem“, napisao je Trump na društvenim mrežama, dodajući: „Svaki Iranac koji puca na nas ili na miroljubiva plovila bit će ODBAČEN U PAKLO!“