Stavila ju u kolica i uvjerila da ima rak, onda joj se kći osvetila

Gypsy Rose Blanchard stajala je u kupaonici. Iako je rukama prekrila uši, i dalje je mogla čuti urlike svoje majke koju je nožem u leđa probadao Nick Godejohn, dečko s kojim je Gypsy bila u vezi nakon što su se upoznali preko kršćanske web stranice.

Ova užasna scena odigrala se u lipnju 2015. u američkom Missouriju. Djevojka možda nije htjela slušati ubojstvo, ali priznala je kako je sve osmislila. Godinama prije toga, njena majka Dee Dee (Claudine) Blanchard varala je obitelj, prijatelje, državu i medije govoreći da joj kći ima cijeli niz bolesti među kojima su leukemija i mišićna distrofija. Prisilila ju je i na mnoštvo nepotrebnih operacija kako bi joj "bilo bolje".

Dee Dee je posvuda paradirala svojom kćeri koju je gurala u kolicama, unatoč činjenici da je Gypsy mogla hodati. Hranila ju je preko cjevčice iako je djevojčica mogla normalno jesti. Branila joj je slatko jer ju je uvjerila da je alergična na šećer, ali Gypsy takvu alergiju nije imala.

S pet godina joj zabranila hodati

I to je tek početak strašne priče koja je poslužila kao inspiracija za seriju u osam dijelova pod nazivom 'Predstava'. Nastala je u produkciji američkog servisa Hulu, a za naše tržište posljednjih tjedana emitira ju HBO.

Gypsy je rođena 27. srpnja 1991. u Louisiani iako joj je majka cijelo vrijeme lagala da je rođena 1995. Otac djevojčice Rod Blanchard razveo se od svoje supruge Dee Dee prije nego se Gypsy rodila. Iako je bila zdrava beba, majka je liječnike uvjerila kako njenom djetetu treba srčani monitor dok spava jer u snu zna prestati disati. Potvrdio je to Rod u specijalu emitiranom na kanalu Discovery ID.

Kad je napunila pet godina, Dee Dee je izjavila kako Gypsy više ne može hodati jer ima mišićnu distrofiju i epilepsiju. Djevojčica je nedugo nakon toga sjela na djedov motocikl, pala i ozlijedila koljeno. Dee Dee je odmah zaključila kako ima ozbiljne ozljede pa joj je od tada praktički zabranila hodanje. Stavila ju je u kolica u kojima se morala pojavljivati u javnosti, a iz njih nije smjela izlaziti čak ni kad su ona i majka bile same kod kuće.

Nakon završetka drugog razreda osnovne Gypsy je prestala ići u školi. Dee Dee ju je podučavala kod kuće tvrdeći da joj je kći previše bolesna za odlazak na nastavu.

- Uvjerila me da sam paralizirana od struka prema dolje. Govorila mi je i da imam rak te da će mi obrijati glavu jer će mi kosa ionako otpasti. uvjerila me i da ne mogu jesti pa su mi u trbuh ugradili cjevčicu kroz koju sam dobivala tekuću hranu i lijekove, rekla je Gypsy u razgovoru za Discovery.

Foto: HBO

Dala joj izvaditi žlijezde slinovnice

Majka je govorila i da joj kći svaki mjesec ima epileptične napadaje zbog čega su joj dali lijekove. Okrutna i posesivna Dee Dee kirurge je uvjerila čak i da joj operiraju kćer. Dala joj je lokalni anestetik kojim joj je paralizirala desni i izazvala izbacivanje sline:

- Uklonili su mi žlijezde slinovnice jer je majka rekla da sam nekontrolirano pljuvala. Nekoliko puta su mi operirali i oči, u uši su mi ugradili cijevi za kontrolu infekcija i radili punkciju mišića kao bi otkrili zašto ne mogu stati na noge. Bila sam i na operaciji kojom je majka željela spriječiti da ikad više u životu povraćam. Vjerovala sam da imam sve te bolesti osim što sam znala da mogu hodati i da mogu normalno jesti, kaže Gypsy.

Nije joj dala ni da se sama tuširala, kupala ju je i tada su često pjevale, kako je to Dee Dee zvala, njihovu pjesmu. Bila je to "I'll be there" koju originalno izvode The Jacksons 5, a jedna od poznatijih obrada je ona Mariah Carey.

"Samo zovi moje ime, i ja ću biti tu", govore stihovi pjesme.

Nakon što je, 2005. godine, uragan Katrina poharao Louisianu, Dee Dee i Gypsy pojavile su se u skloništu za ljude s posebnim potrebama tvrdeći da je sve dokumentacija o zdravstvenom stanju Gypsy uništena u poplavi. Srcedrapajuća priča privukla je pažnju lokalnih medija i dobrotvornih organizacija pa su za majku i njenu "bolesnu" kćer ubrzo u Springfieldu (Missouri) izgradili novu kuću posebno prilagođenu ljudima u kolicima.

Osim toga, Dee Dee i Gypsy primale su financijsku pomoć, dobivale besplatne puteve u Disneyland, ulaznice za koncerte, a darovali su im čak i automobil prilagođen invalidima.

Svako njihovo pojavljivanje u javnosti mediji su pomno pratili. Tada već tinejdžerica, Gypsy je bila odjevena u šarenu dječju odjeću, govorila piskutavim glasićem i smiješila se unatoč svojoj "teškoj dijagnozi".

Foto: HBO

'Ne vidim razlog zašto ne može hodati'

Liječnici često nisu imali objašnjenje za njene simptome, a majka se stalno pojavljivala s idejama o novim mogućim bolestima poput greške na kromosomima, jake astme, oštećenog vida...

Prema tvrdnjama BuzzFeeda, većina liječnika vjerovala je onome što je govorila Dee Dee no neurolog Bernardo Flasterstein te 2007. godine bio je prvi koji je nešto posumnjao. Zbog, kako je tvrdila majka, mišićne distrofije koju ima Gypsy, naručio je magnetnu rezonancu glave i testove krvi. Nije uočio nikakve nepravilnosti.

- Nisam vidio nijedan razlog zbog kojeg djevojčica ne bi mogla hodati, rekao je tada Dee Dee.

Nakon toga je kontaktirao liječnike u New Orleansu koji su potvrdili da punkcija mišića rađena tamo nije pokazala nikakve abnormalnosti. Počeo je sumnjati da Dee Dee ima Münchhausenov sindrom, a kad je majka shvatila da je sumnjičav, prestala je kćer voditi kod njega.

Flasterstein Dee Dee nije prijavio socijalnoj službi jer su mu drugi liječnici rekli da cijelom slučaju mora pristupiti "u rukavicama". Nije vjerovao niti da će mu itko povjerovati u priču da je cijela priča oko Gypsy i Dee Dee, izmučenih miljenica američke javnosti, zapravo izmišljena.

Za to vrijeme, Dee Dee je nastavljala lažirati liječničke recepte i nalaze samo kako bi Gypsy prihvatila gomilu lijekove koje njena kći uopće nije ni trebala piti.

Policija dobila prijavu pa odustala od istrage

Tijekom 2009. godina anonimni građanin nazvao je policiju i prijavio da Dee Dee koristi različita imena i datume rođenja za sebe i svoju kćer, Naglasio je i da je stanje djevojčice znatno bolje od onoga u što javnost vjeruje. Policija je došla kod Dee Dee, a ona ih je uvjerila kako sve to izmišlja da ih bivši suprug Rod ne bi pronašao. Tu tvrdnju policajci s prozvanim Rodom nisu provjerili i slučaj su ubrzo zatvorili.

Malo tko sumnjao je u priču o 150 centimetara visokoj, ćelavoj djevojčici s velikim naočalama i visokim dječjim glasom koja nema gotovo niti jedan svoj zub. Njen vanjski izgled govorio je da bi uistinu mogla imati sve te probleme o kojima govori njena majka. Dee Dee je, uostalom, baš to i htjela.

Kad god bi izašli van, Gypsy je sa sobom nosila spremnik s kisikom i cjevčicu za hranjenje. Majka joj je najčešće davala dječju hranu PediaSure. U javnosti je Dee Dee svoju kćer stalno držala za ruku, a kad god bi Gypsy pred drugim ljudima pokušala reći da nije baš toliko bolesna ili izjavila nešto što je iznad njenih percipiranih "mentalnih mogućnosti", majka bi joj vrlo snažno stisnula ruku opominjući je tako da prestane.

Otac djevojčice Rod pokušavao ih je posjetiti u Springfieldu, ali Dee Dee bi to uvijek uspjela izbjeći. Susjedima je govorila da je on ovisnik o drogi i alkoholu koji je djelomično kriv i za "zdravstvene probleme" njegove kćeri i koji im nikad nije slao novac.

Foto: HBO

Majka joj čekićem razbila laptop

Tijekom 2010. godine, dok su svi mislili kako je tek zakoračila u tinejdžerske godine, Gypsy je iz njih zapravo izlazila. Počela je tada testirati majku i sve više se otimati kontroli. Susjedi se sjećaju incidenta iz tog doba kada im se pojavila na vratima i to bez kolica. Molila je za prijevoz do bolnice gdje je ležao muškarac za kojeg se zagrijala. Tamo je završio nakon što ga je netko udario.

U bolnici je susrela neke ljude koji su znali kakvo je njeno zdravstveno stanje. Muškarcu su prijetile optužbe za zlostavljanje maloljetnice i iskorištavanje njenog zdravstvenog stanja. Gypsy je tada u bolničkom sustavu pronašla svoj zdravstveni karton koji je otkrio da je rođena 1991. te da je punoljetna. U bolnicu je ubrzo dojurila majka koja je liječnike uvjerila da je riječ o verziji kartona s pogreškom koja je izdana nakon uragana Katrina te da je prava godina rođenja 1995. Gypsy je natjerala da svima ispriča.

Djevojka je nakon toga potajno, od novca koji je ukrala majci, potajno kupila najjeftinije prijenosno računalo i na internetu upoznala još jednog muškarca. Pobjegla je s njim u hotel, ali majka je pronašla laptop i vidjela cijelu komunikaciju. Otišla je u hotel s papirima koji pokazuju lažni datum Gypsyna rođenja i muškarcu prijetila prijavom policiji. Nakon što ju je dovela kući, majka je Gypsy lisicama svezala za krevet i tako ju držala dva tjedna. Laptop joj je razbila čekićem i prijetila da će joj razbiti i prste pokuša li ponovno pobjeći.

Gypsy je to uplašilo, ali ne zadugo. Kupila je mobitel i ponovno se spojila na internet. Te 2012. noću je surfala i uskoro pronašla stranicu za upoznavanje kršćana. Tamo je uspostavila kontakt s Nicholasom Godejohnom iz Wisconsina za kojeg nije znala da ima policijski dosje te da je podvojena ličnost. Prvi put su ga uhitili 2013. godine zbog gledanja pornografije u McDonald'su. Posjetitelj restorana žalio se da Nick gleda porno sadržaje i masturbira pa ga je prijavio policiji.

Foto: YouTube

Nije vjerovala da će joj zaista ubiti majku

Gypsy i Nick flertali su preko interneta, dijelili su i seksualne fantazije koje su uključivale i sado-mazo elemente. Nakon godinu dana, Gypsy je Nicku odlučila platit posjet Springfieldu kako bi upoznao nju i njezinu majku uživo. Inscenirali su čak i slučajni susret u kinu kako Dee Dee ne bi posumnjala da su se upoznali preko interneta.

Nick je kasnije tvrdio kako su, čim su se upoznali uživo, vodili ljubav u WC-u multipleksa dok je Dee Dee u dvorani gledala Pepeljugu. Gypsy je pak govorila kako joj u prirodi nije bio fizički privlačan, štoviše, opisivala ga je čak i kao "jezivog".

Nakon što je Nick otišao kući, nastavili su svoju vezu preko interneta i tu se rodio plan da ubiju Dee Dee.

Ubrzo se, nakon što mu je djevojka iznijela plan ubojstva, vratio u Springfield. Gypsy mu je dala ljepljivu traku, rukavice i nož kako bi ubio Dee Dee. Gypsy je kasnije izjavljivala kako nije vjerovala da je on to zaista u stanju učiniti. No, ipak jest - ubo je Dee Dee nekoliko puta u leđa dok je spavala. Potom su on i Gypsy vodili ljubav u njenoj sobi, a onda uzeli 4000 dolara ušteđevine iz kuće i pobjegli.

Uhvatili ih preko Facebooka

Nakon što je policija pronašla tijelo, mnogi su mislili da je u kuću upao pljačkaš koji je ubio Dee Dee i možda silovao "bespomoćnu Gypsy". Ljudi su čak pokrenuli i kampanju za prikupljanje novca kako bi se pokopalo majku i možda, kako su sumnjali, i njenu kćer jer nitko nije znao gdje je Gypsy, a u kuću su pronašli njena kolica, boce s kisikom, cjevčicu za hranjenje...

Stvar je rasvijetlila mlada susjeda kojoj se Gypsy ranije povjeravala o svojoj vezi preko interneta. Pokazivala joj je i Nickove poruke koje joj je slao preko Facebooka. Policija je potom od te društvene mreže dobila dozvolu praćenja lokacije sumnjivih korisnika. Ubrzo su otkrili da se Nick i Gypsy skrivaju u Wisconsinu.

Pronašli su ih, par se predao i sve priznao. Vijest da je Gypsy živa u Springfieldu je dočekana s olakšanjem, ali šerif je javnost počeo upozoravati da u slučaju djevojke stvari nisu onakve kakve su se godinama činile.

Mediji su nakon nekoliko dana razotkrili cijelu istinu, a vlasti su ljudima poručile da više ne doniraju novac obitelji Blanchard.

Foto: YouTube

'I dalje ju volim, ipak je ona moja mama'

Nicka su u veljači 2019. osudili na doživotni zatvor zbog ubojstva, a tužiteljima je ostavljena mogućnost i da za njega zatraže smrtnu kaznu. Gypsy su u ljeto 2016. osudili na 10 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu majke.

Gypsy danas priznaje kako joj majka nedostaje, ali taj osjećaj opisuje i kao kompliciran:

- Ponekad sam ljutita na nju. Ne mogu vjerovati da je to mogla učiniti svome djetetu. Onda, s druge strane, možda je samo bila očajna u svojoj želji da ju netko voli. S obzirom na to, mogu reći da ju i dalje volim i da mi nedostaje jer to je ipak moja mama.

Ona je Gypsy radila isto što i njena mama njoj

- Dee Dee je svojoj kćeri radila ono što je naša majka radila njoj, rekli su kasnije članovi obitelji Dee Dee Blanchard.

Ona je bila šesto dijete u obitelji i velika majčina miljenica. Majka je uvijek govorila da je rođena s puno bolesti, a često ju nije puštala niti da se igra s djecom vani kako joj to ne bi dodatno naškodilo.

- Nije ona bila bolesna ni blizu toliko koliko je mama govorila. Ona ju je praktički zarobila, nije željela da Dee Dee odraste. Htjela ju je stalno imati uz sebe pa je cijelo vrijeme i spavala s njom u krevetu, rekla je Dee Dee-ina sestra Dorla Pitre.

Sve što bi Dee Dee poželjela, od majke bi dobila. U isto vrijeme, želje druge djece majka nije tako zdušno ispunjavala.

- Znali smo da ako poželimo nešto, to moramo i zaraditi. Dee Dee bi samo poželjela i sve bi dobila, kaže njen brat Evans Pitre objasnivši tako okolnosti koje su dovele do slučaja Gypsy i Dee Dee koji je šokirao SAD, ali i sve ljude u ostalim zemljama koji su se upoznali s tom nevjerojatnom pričom.