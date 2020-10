'Stavila sam se na raspolaganje bolnici, osobito za blagdane'

Bivša članica Nacionalnog stožera i aktualna zastupnica HDZ-a Maja Grba Bujević navodi da svi oni koji je bolje poznaju, znaju da su joj obitelj i liječništvo životni odabir kojem je u cijelosti posvećena....

<p><a href="https://www.24sata.hr/news/lijecnici-iz-sabora-vlade-i-svi-ostali-vratite-se-primarnom-pozivu-to-je-lijecenje-bolesnih-724111" target="_blank"><strong>Na priopćenje Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL)</strong></a>, koji su pozvali liječnike iz Sabora i drugih tijela vlasti da ostave svoju političku aktivnost stave u mirovanje i sjete se da su liječnici, na Facebooku je reagirala <strong>Maja Grba Bujević</strong> (HDZ).</p><p>Naime, HUBOL-u posebno upada upalo u oči šutnja bivše članice Nacionalnog kriznog stožera, koja je ušla u Sabor, postala dopredsjednica sabrskog Odbora za zdravstvo i potpuno je iščezla iz medijskog prostora.</p><p>- Činjenica radi, stavila sam se na raspolaganje ravnateljstvu Opće bolnice Karlovac za poslove specijalista anesteziologije i reanimatologije, osobito u vrijeme vikenda i blagdana. Oni koji me malo bolje poznaju, znaju da su moja obitelj i liječništvo moj životni odabir kojem sam u cijelosti posvećena - poručila je Grba Bujević.</p><p>Napomenula je kako u ovako teškoj i zahtjevnoj situaciji kontraproduktivno prozivati bilo koga, osobito upirati prstom u konkretnu osobu, ne imajući pravog uvida u njezina rada.</p><p>- Ako se vratimo samo malo unatrag, vidjet ćemo da zapravo nikad nisam bila po mjeri nekih. Dok je prominirao moj stručni rad i dugogodišnje profesionalno iskustvo upravljanja velikim sustavima, dolazili su prigovori kako sam stranački čovjek i kako me protežira politika. Potpuno nekorektno pokušavalo se difamirati moje stručno znanje. Upravo zato, kao liječnica i političarka, ali prije svega kao odgovoran čovjek, nastavljam svoj rad u svezi pandemije po svome najboljem znanju i savjesti. To činim svakodnevno u brojnim situacijama, tako ću i dalje nastaviti - napomenula je.</p><p>Grba Bujević navodi kako se nema potrebu promovirati i prikupljati političke poene.</p><p>- Od samog početka epidemije COVID-19 činim sve kako bi oboljeli imali što bolju zdravstvenu skrb, te kako bi zdravstveni radnici imali što bolje uvjete u ovom izvanrednom stanju - poručila je Grba Bujević.</p>