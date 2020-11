'Stavili smo veto na EU proračun i fond za oporavak jer bi nas to primoralo prihvatiti imigraciju'

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je kako je njegova zemlja stavila veto na europski proračun i fond za oporavak jer bi je se njime primoralo da prihvati imigraciju

<p>Mađarska je u ponedjeljak zajedno s Poljskom stavila veto na višegodišnji financijski okvir 2021.-2027., tvrdeći da je to zbog toga što se njime pristup sredstvima uvjetuje poštivanjem vladavine prava. </p><p>„Prihvaćanjem trenutnog prijedloga ne bi bilo prepreke da se isplata novaca članicama uvjetuje prihvaćanjem imigracije te da se proračunskim sankcijama ucjenjuje one države koje joj se protive“, priopćio je<strong> Viktor Orban</strong>, a prenosi mađarska novinska agencija MTI. </p><p>Proračun i plan oporavka ne sadržavaju nikakav dio o imigraciji čiji je Orban žestok protivnik. </p><p>Mađarski čelnik smatra kako ona ugrožava mađarski nacionalni te europski identitet. </p><p>Čelnici zemalja članica Europske unije postigli su u srpnju politički dogovor o novom sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2021. do 2027. u vrijednosti 1074 milijarde eura i planu za oporavak od 750 milijardi eura, od čega je 390 milijardi bespovratne pomoći, a 360 milijardi zajmova. Ukupno je to preko 1800 milijardi eura.</p>