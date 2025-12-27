Obavijesti

Stepinac se vraća kući: Njegove relikvije prevoze se u posebnom automobilu, čuva ih policija

Stepinac se vraća kući: Njegove relikvije prevoze se u posebnom automobilu, čuva ih policija
Nakon pet godina izvan katedrale zbog potresa i obnove, relikvije blaženog kardinala ponovno će biti položene u njegov grob u zagrebačkoj prvostolnici u nedjelju ujutro

Središnji događaj zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji bit će svečani povratak tijela blaženog Alojzija Stepinca u zagrebačku katedralu. Nakon jednomjesečnog boravka u Krašiću i pet godina izvan katedrale relikvije blaženog kardinala ponovno će biti položene u njegov grob u prvostolnici, koja se nakon potresa postupno vraća svojoj liturgijskoj i hodočasničkoj ulozi.

