Nakon pet godina izvan katedrale zbog potresa i obnove, relikvije blaženog kardinala ponovno će biti položene u njegov grob u zagrebačkoj prvostolnici u nedjelju ujutro
POVRATAK U KATEDRALU PLUS+
Stepinac se vraća kući: Njegove relikvije prevoze se u posebnom automobilu, čuva ih policija
Čitanje članka: 6 min
Središnji događaj zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji bit će svečani povratak tijela blaženog Alojzija Stepinca u zagrebačku katedralu. Nakon jednomjesečnog boravka u Krašiću i pet godina izvan katedrale relikvije blaženog kardinala ponovno će biti položene u njegov grob u prvostolnici, koja se nakon potresa postupno vraća svojoj liturgijskoj i hodočasničkoj ulozi.
