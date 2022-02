'NO JE VAŽNA POZICIJA'

'Ja sam doveo Vanđelića u Nadzorni odbor. On to zna. Ali, mislim da kao predsjednik NO Ine koji je bio odabran od strane Vlade je imao za zadatak da se suprotstavi stvarima za koje danas govori da je vlada kriva'

Davor Štern je za N1 komentirao izjave Damira Vanđelića, bivšeg šefa Fonda za obnovu i bivšeg člana Nadzornog odbora (NO) Ine, koji je rekao kako odluke Vlade nisu bile donesene za interes Ine. - Ja sam doveo Vanđelića u Nadzorni odbor. On to zna. Ali, mislim da kao predsjednik NO Ine koji je bio odabran od strane Vlade je imao za zadatak da se suprotstavi stvarima za koje danas govori da je vlada kriva - rekao je Štern. Rekao je kako je pozicija u NO veoma važna i časna te je naveo da je potrebna poslovna diplomacija sa Mađarskom. - Cijelo to pitanje kako je MOL dobio kontrolu je kontroverzno. No, mislim da niti jedna arbitraža ne bi dala takvu ocjenu ovog postupka, pogotovo kada je Vrhovni sud RH poništio presudu protiv osobe kojoj je sada rečeno da ide na arbitražu, podnio žalbu na poništenje presude i da ponovno arbitrira. Nisam pravni stručnjak, ali po mom mišljenju nećemo ništa dobiti u arbitraži, oni neće mijenjati svoje stavove. Moramo smisliti način na koji ćemo voditi dijalog s mađarskom stranom, konačno biti prijateljski, poslovati i vidjeti kako dalje - zaključio je.