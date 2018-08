Stevo, zašto si nervozan? Reci tko ti je dao snimku tučnjave...

Znate što ću vam reći? Nađite si nekog drugog za popunjavanje vaših stupaca, je l’ u redu?

Galamio je nervozno jučer HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej kad smo ga upitali za snimku nadzorne kamere masovne tučnjave u Vinkovcima za koju on tvrdi da ju je pogledao i vidio da njegov sin nije nikoga tukao, dok iz policije kažu kako ju nije mogao pogledati nitko. I vlasnik zlatarske radionice, čija je kamera snimila tučnjavu, također tvrdi kako nikome nije dao snimku nego da ju je tvrtka za videonadzor dala policiji. Culej se izderao i poklopio nam slušalicu, pa nismo dobili odgovor na pitanje kako je došao do snimke. Podsjetimo, u tučnjavi je teško ozlijeđen Ivan Mikuljan (21), koji već osam dana leži u KBC-u Osijek. Liječnici se bore za njegov život zbog teških ozljeda glave.

- Ivanu ne reagira mozak, tijelo mu se nekontrolirano grči, najvjerojatnije je to posljedica mladog srca. Sinoć nam je rečeno da je teško da će dočekati živ jutro, no još je živ, ali do kada, to nitko ne zna - rekli su nam jučer članovi Ivanove obitelji. Kako neslužbeno doznajemo, dan nakon naše objave da kod Mikuljana nakon tučnjave nitko iz policije nije bio, došao im je policijski inspektor i kazao im kako je Ivan zadobio jedan udarac.

– Ako je tako, pitamo se od čega mu tri hematoma na mozgu. Ne vjerujemo u njihove priče, ali sad nemamo vremena niti snage baviti se time. Najvažnije nam je Ivanovo stanje - kaže obitelj.

Iz Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima kažu kako je snimka klasificirana stupnjem tajnosti “ograničeno” te da pravo pristupa imaju dužnosnici ili zaposlenici koji su zaduženi za taj predmet ili kojima je to potrebno radi obavljanja redovnih poslova.