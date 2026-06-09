Stezanje remena u Mađarskoj. Ministrima i premijeru skresali plaće za 40 posto

Mađarski zastupnici pristali su smanjiti svoje plaće za 40% kako bi rasteretili javne financije i iskazali integritet koji u izazovnom proračunskom kontekstu zahtjeva novi premijer Péter Magyar.

Magyar je ovaj potez opisao kao „čin poniznosti” u prošlomjesečnoj izjavi za televizijski kanal RTL, a prijedlog je jednoglasno usvojilo svih 189 zastupnika ubrzo nakon njegove pobjede na travanjskim parlamentarnim izborima. Od sljedećeg mjeseca, mađarski zastupnici primat će osnovnu bruto plaću od 3.690 eura. To će stvoriti uštede u protuvrijednosti jednogodišnjih operativnih troškova parlamenta, tvrdi konzervativna većina.

Ukinute su naknade troškova za mobilne telefone, uz smanjenje parlamentarnih dodataka za najam ureda, smještaj i troškove osoblja.

Magyar je ove reforme povezao sa širim naporima za jačanje fiskalne discipline i borbu protiv korupcije u ovoj državi članici Europske unije (EU).

Tijekom 16 godina vlasti bivšeg nacionalističkog vođe Viktora Orbána, korupcija je Mađarsku stajala najmanje 186 milijardi eura, navodi Ferenc Bíró, šef Nacionalnog ureda za integritet.

Govoreći u nedjelju u intervjuu za De Akcioközösség, građanski kolektiv usmjeren na demokratska pitanja, Bíró je rekao da ga je bivša vlada tražila da ne obavlja svoje nadzorne dužnosti.