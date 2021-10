Bivši pripadnik Odjeljenja za tajno praćenje u MUP-u Milan Dumanović, izjavio je u poznatoj emisiji "Utisak nedelje" na televiziji Nova S da je Dijana Hrkalović bila izbor Aleksandra Vučića jer je ona u MUP došla prije tadašnjeg ministra policije, a sad obrane Nebojše Stefanovića.

Dumanović navodi da je Hrkalović bila prvi čovjek SNS-a i Vučića u policiji i da provladini mediji potenciraju da je ona Stefanovićev kadar kako bi zaštitili Vučića. Dalje navodi i da je Hrkalović postala i europski problem, kao i da su strane policijske službe smanjile kontakt s njom, upravo zbog nepovjerenja koje su imali prema srbijanskim službama.

Dumanović je to izjavio nakon što se već tjednima u provladinim medijima govori i piše da je bivša državna tajnica u MUP-u Dijana Hrkalović kadar navedenog Nebojše Stefanovića.

- Hrkalović je vodila ministarstvo, a ne ministar Stefanović. Ona je imenovala radne grupe, ona je praktično držala to ministarstvo do svog odlaska 2019. i ona je surađivala s Aleksandrom Vučićem, i sve što je ona radila, znao je i Vučić. Tako da je ona bila prvi čovjek Srpske napredne stranke i Vučića u policiji - rekao je Dumanović za Nova S.

Na pitanje zašto provladini mediji uporno govore da je Dijana Hrkalović kadar Nebojše Stefanovića, Dumanović tvrdi da to rade kako bi zaštitili Aleksandra Vučića.

- Svi mediji su saznali 2020. i ove godine čime se bavila Dijana Hrkalović, i onda između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića, izabralo se da se žrtvuje Stefanović, i njegova uloga, a da se nikako ne dovede Hrkalović u dodir sa onim tko je stvarno bio njoj šef, a to je Vučić - govori Dumanović te objašnjava da je Hrkalović morala otići zbog stranih službi.

- To što je Hrkalović surađivala s kavačkim klanom se više nije odvijalo samo na teritoriju Srbije i Crne Gore, već i europskih zemalja. Hrkalović nije postala samo regionalni, već u jednom dijelu i blaži europski problem, zbog toga što su pripadnici ta dva klana počeli svoje mafijaške obračune vršiti čak i u Austriji i Nemačkoj. Još je zanimljivo što je pri samom njenom kraju, kada je ona bila, međunarodna suradnja srpske policije, sa stranim policijskim službama, smanjena na minimum, upravo zbog nepovjerenja koje su imali prema našim službama - pojašnjava Dumanović.

Dijana Hrkalović bila je povezana s klanom Velje Nevolje, a time i s kavačkim klanom, jednim od najgorih klanova organiziranog kriminala na ovim prostorima.

Urednik u beogradskom tjedniku Vreme Filip Švarm rekao je za srbijansku redakciju N1 kako uhićenjem Dijane Hrkalović režim želi "odvratiti pažnju ili kontrolirati štetu". Naime, zadnjih dana ponovno je izbio skandal Jovanjica, što je izbio zbog plantaže marihuane na tom poljoprivrednom dobru koje je, navodno, u vlasništvu ili barem pod kontrolom Vučićeva brata Andreja.

Švarm kaže kako je slučaj Jovanjica "ogroman skandal" te da je iza prvooptuženog u tom slučaju (Predragu Koluviji) stao čitav državni vrh, pa i sam Vučić. Čini se da je i sam režim svjestan skandala u vezi sa Jovanjicom, te je hapšenje Hrkalović na neki način odvraćanje pažnje od Jovanjice. U slučaju Jovanjica kao šef iz sjene spominje se Vučićev brat Andrej, član glavnog odbora SNS-a.

Naime, u Jovanjici, koja je bila farma za uzgoj eko povrća policija je pronašla inkriminirajuću plantažu i laboratorij za proizvodnju droge te čak 800 kilograma suhog kanabisa i više tisuća stabljika te biljke. Koluvija je, tada se pričalo, nakon privođenja iskoristio pravo na jedan poziv da nazove baš Andreja Vučića. Kasnije je režim sve to demantira, a i Nebojša Stefanović je to negirao. No, većinski vlasnik „Jovanjice“ Predrag Koluvija, kojeg brani član Vučićeve stranke i jedan od njegovih najbližih suradnika Vladimir Đukanović nalazi se u kućnom pritvoru.

Koluvija je ispričao da je njegovo uhićenje naloženo iz kabineta tadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića, a da su mu policajci nudili da prizna da radi za predsjednikovog brata i da će zauzvrat biti slobodan. Predsjednik Vučić je sinoć je nakon te izjave direktnom prijenosu iz Dubaija na provladinoj Pink televiziji branio Koluviju.

Inače, načelnika Ureda za suzbijanje narkotika Slobodan Milenković, koji je otkrio slučaj Jovanjica, premješten je u Ureda za ratne zločine, što neki smatraju kaznom zbog "provale" Jovanjice.

Prema Švarmu, počelo je kada je Vladimir Rebić, direktor policije (koji kaže da nije znao za hapšenje Dijane Hrkalović jer je bio na odmoru), odveden na poligraf. Tamo je otišao zbog izjave Predraga Koluvije njegovu odvjetniku Vladimiru Đukanoviću da mu je slučaj Jovanjica "napakiran".

- Ponavlja i se i priča o prisluškivanju predsjednika Vučića i njegove obitelji. Čini se da on nije bio meta prisluškivanja nego je "uletio kao kolateralna žrtva" dok su prisluškivane druge praćene osobe iz kriminalnog miljea! Sad su sva tri neugodna slučaja - Jovanjica, Belivuk i prisluškivanje - svedena na jednu aferu, koja ima za cilj pokazati kako se protiv Vučića i njegove obitelji "kuje zavjera" s ciljem njegove diskreditacije, ali i pokušaja smjene - tvrdi Švarm.

I dok nezavisni srbijanski mediji nastoje razjasniti što se krije iza uhićenje Dijane Hrkalović te koliko je Vučić umiješan u sve te afere, prorežimski mediji pak donose priče o njezinoj mogućoj umiješanosti u likvidaciju poznatog beogradskog odvjetnika Dragoslava Miše Ognjanovića, ubijenog 2018., inače branitelja poznatog kriminalca i svojedobno suradnika Željka Ražnatovića Arkana, Luke Bojovića.

što se tiče Velje Nevolje, njegov uspon započeo je vladavinom Srpske napredne stranke. Na Vučićevoj inauguraciji su Veljini momci osiguravali prostor oko zgrade Skupštine Srbije. Slično su radili i prošle godine kada su bili prosvjedi protiv najavljenog zaključavanja Beograda zbog korona virusa.

Upravo je ta Veljina grupa bila u odličnim odnosima s Vučićevim sinom Danilom, koji je bio u grupi navijača koji su gledali utakmice Srbije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Naime, kamera je uhvatila Danila u jednoj grupi gdje su svi imali iste majice zajedno sa uhićenim članom Veljine grupe Borisom Karapandžićem.

Na jednoj fotografiji Danilo Vučić sjedi za stolom sa još 12 ljudi, među kojima su Aleksandar Vidojević, zvani Aca Rošavi, i Nemanja Srećković, članovi nasilne huligansko-kriminalne skupine “Janjičari“, od kojih su nastali Veljini “Principi”. Za stolom su, kako se vidi na fotografiji, sjedili i Zvezdan Terzić, generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda, Igor Dodik, sin člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, i Vuk Radivojević, direktor u Košarkaškom klubu Igokea iz Laktaša.

Vučić je na sve to rekao da se "Danilo u toj grupi našao slučajno ili da ne vidi ništa strašno što gleda utakmicu s momcima."

Uz to, iz istražnog postupka Velje i njegovih suradnika u javnost je procurilo kako su pripadnici klana obavljali razne poslove za Vučića i režim, poput razbijanja antirežimskih prosvjeda, sprečavali neke poslovne "aranžmane" nepovoljne režimu, pa sve do toga da su utjecali na navijače da ne vrijeđaju na utakmicama predsjednika Vučića, te još mnoštvo drugih sitnih poslića, pa se čak osobno i susretali s visokim dužnosnicima SNS-a.

Zato Srđan Milivojević, član Glavnog odbora Demokratske stranke, kaže da je uhićenje Dijane Hrkalović tek "dimna zavjesa" kojom se želi zataškati direktna veza Veljka Belivuka s vrhom vladajućeg režima.

No, Vučić prema tumačenju neovisnih stručnjaka u Srbiji žele samo jedno - smijeniti Nebojšu Stefanovića. No tu postoji veliki problem. Stefanović, kako smo više puta rekli je bivši šef MUP-a te zna sve o poslovima njegova sina i brata, pogotovo oko poljoprivrednog dobra Jovanjica gdje je, kako smo naveli, pronađena najveća plantaža marihuane u Europi, a sve se povezuje i s Vučićevim bratom Andrejem.

- Nemam dokaze o umiješanosti Stefanovića. Ono što sam imao da mu kažem, ja sam mu rekao. Bio je to težak razgovor. Više sam ja govorio nego on. Ako sam ja uradio nešto, ja ću za to odgovarati, ako je on kriv, odgovarat će on - rekao je Vučić.

Bivši policajac Vladimir Savić, koji je 2012. uhitio Dijanu Hrkalović jer je sudjelovala u napadu i prebijanju oporbenih aktivista, zbog čega je doživio torturu u MUP-u te je na kraju morao i napustiti policiju.

- Sada se svi miševi koji su šutjeli i šlihtali joj se utrkuju tko će je više pljuvati i natovariti joj što više toga na vrat. Smiješno. Od heroine do kriminalke, pa kako to, drugovi? Kako vaša Diksi koja vas je nagrađivala, unapređivala, hvalila, kojoj ste s poda lizali cipele, kako drugovi, ona?! Uzgred, prljave značke, ova budala će vam reći - ne brinite, brzo će vam Diksi napolje poput Koluvije. Ima da odleži od 20 dana do tri mjeseca, pa ide na slobodu, samo da ovo oko izbora prođe, jer da se ne lažemo, za sve ono što je nama uradila terete je za najlakše kazneno djelo trgovina utjecajem - kaže Savić, naglašavajući da se ta stvar "lako obara na sudu, po sistemu - ona mi usmeno naredila, a ona će reći - nisam mu ja naredila", rekao je Savić.

Stvar je postala toliko toksična za vladajući režim da je reagirala i premijerka Srbije Ana Brnabić, inače potpuno podložna Vučiću. Ona je izjavila da je bilo planirano ubojstvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a da su navodi o prisluškivanju Vučića i afera 'Jovanjica' pokušaji državnog udara.

- Planirano je dugo i detaljno. Formirane su paralelne strukture u MUP-u i vođene su kampanje u tajkunskim medijima, koje su prenosili mediji u regiji kako bi Vučića dehumanizirali i od njega i njegove obitelji napravili kriminalni klan - rekla je Brnabić za TV Pink.

Atentat je trebao biti izvršen na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, 27. siječnja ove godine, kazala je Brnabić no nije navela detalje kao ni zašto tužiteljstvo nije pokrenulo postupak protiv odgovornih.

- Kada bi strijeljali Vučića, oni bi napravili narativ da je to prirodno: ‘Tko zna u što je sve umiješan i on i njegova obitelj’. Mnogo toga je bilo u MUP-u. Monstruozno koliko je bila dobro povezana ta mreža - istaknula je Brnabić.

Naglasila je da se nadležne službe bave tim slučajevima i da neće biti zaštićenih, bez obzira na 'ime i prezime, funkciju i stranačku pripadnost'. Brnabić je kazala da se na Vučića vrši pritisak 'napadima' na njegovog sina, Danila, jer mu 'ne mogu' zamjeriti ništa u vezi s ekonomskim i političkim pitanjima.

- Znate što mu je slaba točka i krenete udarati na Danila bešćutno. Vi kriminalizirate jednog mladića, on je stalno na naslovnim stranama tajkunskih dnevnih novina i tjednika - dodala je Brnabić, ne navodeći niti jedan konkretan dokaz o planiranom atentatu, koji se ne spominje prvi put.

Vladajući igraju na tu kartu uvijek kad se spominju brojne afere koji ih povezuju s njima. A kako će završiti cijela situacija oko Hrkalović i Jovanjice, ostaje za vidjeli, ali zasigurno Vučićima nije drago.