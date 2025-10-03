Obavijesti

ANUŠIĆ POTVRDIO

Stigao je konačni prijedlog za vojni rok: Evo svih detalja...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Gašinci: Završni prikaz međunarodne vojne vježbe Sava Star 25 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske prihvaćeni su nacrti konačnih prijedloga zakona kojima se nakon 17 godina od ukidanja obveznog vojnog roka uvodi temeljno vojno osposobljavanje, objavio je ministar obrane Ivan Anušić na društvenim mrežama. 

Kako je već poznato, temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca i provodit će se na tri lokacije: Knin, Slunj te Požega. 

Plan je da godišnje kroz osposobljavanje prođe 4000 ročnika koji će ostvariti vojna znanja i vještine. Što se tiče pogodnosti vojnog osposobljavanja one su: naknada od 1100 eura, dva mjeseca uračunata u radni staž te prednost pri zapošljavanju u državnoj i javnoj službi. 

Osim toga ročnik ima osiguranje, prehranu, osigurane troškove prijevoza, plaćeni dopust i drugo. 

- Zaposleni ročnik ne smije dobiti otkaz zbog toga što pohađa temeljno vojno osposobljavanje - naglasili su iz Ministarstva obrane. Dodali su i kako će osobe s prigovorom savjesti služiti civilnu službu. 

Iz MORH-a su objasnili kako obučni sadržaj obuhvaća rukovanje osobnim oružjem, taktičko kretanje, komuniciranje, zaštitu, reakciju, vojnu službu, tjelovježbu, bojno uvježbavanje, dok izvanobučni sadržaj obuhvaća prijam i zaduženje te psihološku pripremu. 

Prema MORH-ovom planu jedan dan ročnika bi trebao započeti buđenjem u 6 sati, u 8:15 je smotra, u 8:30 sati je prijepodnevna vojna obuka, u 13:15 sati je ručak i odmor, u 15 sati je poslijepodnevna vojna obuka, u 18 sati je večera i slobodno vrijeme te počinak u 22 sata. 

