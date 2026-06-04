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NAKON DEPORTACIJE

STIGAO ODGOVOR Srbija zadržala 28 Crnogoraca. Među njima i urednik portala

Piše Filip Sulimanec,
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STIGAO ODGOVOR Srbija zadržala 28 Crnogoraca. Među njima i urednik portala
Foto: Stevo Vasiljevic

U srijedu je u Tivat sletio čarter sa 87 srpskih državljana kod kojih je pronađen transparent "Srbija pobeđuje" te uređaji za komunikaciju na daljinu

Dvadeset osam Crnogoraca privedeno je u srijedu navečer u beogradskoj zračnoj luci 'Nikola Tesla', nakon što su u sat i nešto poslije ponoći, nakon višesatnog kašnjenja, izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice. Pretpostavlja se da se radi o odgovoru Beograda na deportaciju 87 srpskih državljana koje je Crna Gora deportirala nakon što je sigurnosnom provjerom utvrđeno da je među njima bilo osuđivanih kriminalaca.

Podsjećamo, u srijedu je u Tivat sletio čarter sa 87 srpskih državljana kod kojih je pronađen transparent "Srbija pobeđuje" te uređaji za komunikaciju na daljinu. U petak se u Tivtu održava Samit EU-a i Zapadnog Balkana. Trenutačna vlast u Podgorici priželjkuje ulazak u EU 2028.

Crnogorske Vijesti pišu kako je urednik njihovog portala Dušan Cicmil bio u skupini od 28 muškaraca s crnogorskim dokumentima kojima su oduzete putovnice, nakon čega su odvedeni u posebnu sobu, bez ikakvog objašnjenja zašto im je ograničeno kretanje.

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U toj se prostoriji nalazilo i nekoliko crnogorskih državljana koji su sletjeli iz Barcelone. Prozivani su pet po pet i premješteni u drugu sobu, navodno radi dodatnih provjera.

Tijekom kontrole jedan od putnika rekao je novinaru da je na letu i odvjetnik Miroje Jovanović, kojeg je novinar Vijesti potom nazvao kako bi mu pružio pravnu pomoć.

 - Oko dva sata poslije ponoći nazvao me novinar 'Vijesti' Dušan Cicmil i obavijestio me da je i on odvojen radi dodatne kontrole, a da mi nije rečeno zašto. Zamolio sam ga da najavi dolazak odvjetnika, ali mu je rečeno da ne mogu proći kroz odjeljak granične kontrole. Vratio sam se u taj odjeljak, pokazao policajcu svoju odvjetničku iskaznicu i zatražio razgovor sa svojim klijentom. Kada mi je rečeno da ne mogu proći, zamolio sam ih da pozovu voditelja smjene, a zatim sam nazvao dežurnog tužitelja da mi objasni zašto ograničavaju kretanje mog klijenta i ostalih putnika. Bez ikakvog objašnjenja, nakon desetak minuta putnici su počeli izlaziti - rekao je odvjetnik Jovanović.

Odvjetnik je naglasio da je i prije nego što ga je Cicmil nazvao, prolazeći kroz vrata, pitao policiju zašto izdvajaju samo muškarce s crnogorskim dokumentima te da mu je rečeno da imaju neku vrstu dojave.

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