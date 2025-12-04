Stigla dugoročna prognoza, evo što čeka Hrvatsku ove zime...

Prva polovica prosinca donijet će uglavnom normalne do iznadprosječne temperature diljem Europe, potaknute zapadnim i jugozapadnim strujanjima. Takav obrazac sprječava prodor hladnog zraka prema jugu kontinenta, gurajući ga daleko na sjever. Prema podacima Severe Weather Europe, prognoza sezonskih snježnih oborina za zimu – prosinac, siječanj i veljaču – pokazuje da će velik dio Europe zabilježiti manje snijega nego inače.

Model ECMWF-a ukazuje na ispodprosječne količine snijega u većini regija, uz pomak glavnih snježnih zona prema sjeveru kontinenta. Unatoč tome, u odnosu na procjene iz prethodnog mjeseca vidljivo je određeno poboljšanje. Najnoviji podaci upućuju na više oborina u središnjim i zapadno-središnjim dijelovima Europe te lokalno u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj. Meteorolozi ističu kako se u modelima ne vidi očekivani skok količine snijega kao reakcija na aktualno stratosfersko zagrijavanje.

Prosinac počinje slabije: manje oborina i na planinama

Prognoza snježnih padalina za prosinac pokazuje negativne anomalije gotovo posvuda, osim na krajnjem sjeveru. Iznenađuje i procjena manjka snijega na većim nadmorskim visinama, što upućuje na nedostatak oborina, a ne nužno na previsoke temperature, poručuju prognostičari.

Foto: Severe Weather Europe

U siječnju se ne predviđa veći preokret – većina kontinenta ostaje s manjkom snijega, dok bi jugoistočne regije i sjever mogle dobiti više oborina. Za veljaču se prognozira blago smanjenje deficita u odnosu na siječanj, no oba mjeseca i dalje izgledaju snježno siromašno. Stručnjaci napominju da “crvene” zone na kartama ne znače potpun izostanak snijega, nego tek manje količine od uobičajenih.

UKMO i ECMWF slažu se – zima slabija od prosjeka

Sličan obrazac pokazuje i sezonska prognoza britanskog UKMO modela. Prema njoj, Europa bi također trebala imati zimu s manje snijega, uz iznimku sjevernih krajeva. Analize UKMO-a sugeriraju da su prognoze ipak bolje nego ranije, što se dijelom povezuje s aktualnim stratosferskim zagrijavanjem. Poboljšanje je vidljivo i nad jugom Velike Britanije.

Oba modela daju snažnu indiciju da će sezona započeti slabije – spor start prosinaca i manjak oborina glavni su razlozi. U siječnju bi pojedini dijelovi srednje Europe mogli vidjeti nešto više snijega, no uz blaže temperature i dalje prevladava dojam manjka oborina. Veljača ponovno smanjuje potencijal snježnih padalina, osim na krajnjem sjeveru, uz više jednokratnih epizoda snijega nego dugotrajnih razdoblja.

Severe Weather Europe pritom koristi dva vodeća sustava dugoročnih prognoza: britanski UKMO, razvijen pri tamošnjem meteorološkom uredu, te ECMWF – Europski centar koji upravlja kompleksnim globalnim sustavom prognoziranja IFS. Oba trenutno ukazuju na slabiju zimsku sezonu, uz tek lokalna područja koja bi mogla dobiti iznadprosječne količine snijega.