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NAKON SVAĐE DVA BRDA

Stigla i odluka Vlade: U Pariz na paradu ide specijalna policija

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
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Stigla i odluka Vlade: U Pariz na paradu ide specijalna policija
Đakovo: Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Ministarstvo unutarnjih poslova na kraju svega mora osigurati sudjelovanje pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova u vojnom mimohodu u Parizu, stoji u odluci Vlade

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je petak da će Hrvatska na mimohod u Pariz, umjesto pripadnika Oružanih snaga, poslati policijske postrojbe, istaknuvši da Vlada vodi računa u ugledu i reputaciji hrvatske države.

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Premijer o sudjelovanju vojske u Francuskoj VIDEO
Premijer o sudjelovanju vojske u Francuskoj | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

- 'Što se tiče sudjelovanja u Francuskoj, imali smo konzultacije na razini Vlade i uputiti ćemo u Pariz policijske postrojbe koje mogu na dostojanstven način predstavljati Hrvatsku u tom defileu' - rekao je Plenković u izjavi medijima u Đakovu nakon sjednice Vijeća za regionalni razvoj.

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Premijer je govorio o mimohodu koji Francuska organizira 14. srpnja u Parizu povodom svog nacionalnog praznika. Vlada je ondje planirala poslati dvadesetak pripadnika Oružanih snaga pozivajući se pritom na Zakon u obrani, prema kojemu ministar obrane odlučuje o prelasku granice hrvatskih vojnika ako je riječ o ceremonijalnim događajima.

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Ubrzo je stigla i odluka Vlade sa zatvorene sjednice u kojoj se navodi kako su zadužili Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova u vojnom mimohodu.

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