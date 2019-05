Stigla je hladna fronta: Kiša i snijeg, a evo kada će proljeće...

Izraženije oborine očekuju se na sjevernom Jadranu, u središnjim predjelima te u Gorskom kotaru i Lici gdje će uz zahladnjenje kiša prelaziti u snijeg.

Vjetar će biti sjeverni umjeren do vrlo jak, u Podravini i Međimurju na udare i olujan. Na sjevernom Jadranu puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita i s orkanskim udarima, a u Dalmaciji umjereno jugo i jugozapadnjak u jačanju krajem dana.

Temperatura zraka u središnjim i gorskim predjelima bit će od 4 do 9, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji od 10 do 14, a u Dalmaciji između 15 i 19 Celzijeva stupnja.

U 8 sati u Varaždinu je bilo 5°C, Bjelovaru, Krapini i Križevcima 6°C, a u Zagrebu 8°C. U gorju je danas moguć i snijeg, ali se sutra očekuje postupno smirivanje vremena. Kiša pada u većem dijelu zemlje, a na Sljemenu se već počela miješati sa snijegom.

U ponedjeljak pretežno oblačno mjestimice s kišom, u Dalmaciji i pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Potom postupno razvedravanje sa zapada. U gorskim predjelima u noći i ujutro bit će i snijega. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu mjestimice jugo i jugozapadnjak u skretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, a na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna između 7 i 11 °C, u gorju niža, a na Jadranu 12 i 16 °C.

Početkom radnog tjedna smirivanje vremena uz razvedravanje sa zapada, a od utorka sunčanije uz porast temperatura zraka.

Tema: Hrvatska