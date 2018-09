Stigla 'ledena' jutra: Evo kolike su temperature bile u 7 sati...

Kako je i najavljeno, hladna fronta koja je stigla u Hrvatsku drastično je spustila temperature. Tako su stigli i prvi minusi. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 7 sati ujutro na Zavižanu izmjereno je -1,9 stupnjeva, te u Bednji -0,6°C.

U Slunju je, pak, izmjereno 0,9°C, u Otočcu 1°C, Gospiću 0,6°C, Krapini 1,6 °C, te u Križevcima 1,8°C. Kutina se u 7 ujutro probudila na tek 2 °C, koliko je bilo i u Ogulinu te na Plitvičkim jezerima.

U Zagrebu je u 7 ujutro u Maksimiru izmjereno svega 3,1°C, dok je na Griču bilo 7,1°C. Što se većih gradova tiče u Splitu je u 7 sati bilo 13 stupnjeva, u Rijeci 10°C, u Osijeku 4,7°C, Slavonskom Brodu 2,7°C, te u Varaždinu 2,4°C.

S druge strane, najtoplije jutro bilo je na Palagruži gdje je u 7 sati izmjereno 17 stupnjeva, otočiću Porer ispred Istre gdje je izmjereno 16,2 stupnjeva. Na Komiži je bilo 15,5°C, na Hvaru 15,2°C, dok je u Dubrovniku u 7 sati bilo 14,7°C.

Magla u unutrašnjosti, bura na Jadranu

- U utorak će u cijeloj Hrvatskoj biti pretežno sunčano i svježe, duž obale razmjerno vjetrovito. Po kotlinama i uz rijeke u unutrašnjosti mjestimice jutarnja magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, u istočnoj Hrvatskoj sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 16 na kopnu te od 18 do 22 °C na Jadranu - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak.

Što nas čeka iduća tri dana

Što se, pak, tiče iduća tri dana, DHMZ navodi kako će biti pretežno sunčano i svježije.

Foto: meteo.hr

- Jaka, na udare i olujna bura, u četvrtak će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Na kopnu će još u srijedu povremeno puhati do umjeren sjeveroistočnjak, a zatim će uz uglavnom slab vjetar ponegdje biti magle ili sumaglice. Jutra će biti svježa, mjestimice uz mogućnost za slab mraz, ponajprije u gorskoj Hrvatskoj. Dnevna temperatura u postupnom porastu - objavio je DHMZ.

Tema: Hrvatska