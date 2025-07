Stigla nagla promjena vremena. Tuča kod Zeline, zahladilo u Istri, vjetar stvorio kaos u Rijeci

Nakon paklenih vrućina, dijelove Hrvatske je zahvatila nagla promjena vremena. Tako je u Rijeci pao pljusak s vjetrom koji je stvorio kaos na cestama. Vjetar je raznosio stolice i spremnike za otpad u gradu na Kvarneru. Za Istru i Kvarner je oglašen crveni stupanj meteoalarma s upozorenjem na opasno vrijeme.

U Istri je s kišom osjetno pala temperatura, a očekuje se nestabilno vrijeme s jakim neverinima u ponedjeljak, a u utorak lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperature zraka snizit će se za oko deset stupnjeva, s toplinskim valom je gotovo, izvijestio je IstraMet.

Nevrijeme je zahvatilo i kontinentalnu Hrvatsku. Tako je tuča pogodila područje Svetog Ivana Zeline, a ranije je oluja zahvatila i dio Sisačko-moslavačke županije. Slabija tuča je pogodila Popovaču, a neke kuće su ostale bez struje na području općine Dvor.

U ponedjeljak Hrvatsku čeka promjenljivo vrijeme uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša, moguće i obilnija, osobito na zapadu. Ponegdje će biti i jače izraženih pljuskova s grmljavinom, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak, a u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti okrenut će na prolazno jak do olujan sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz nevere ponegdje i olujni. Najniža temperatura zraka od 18 do 21, a na Jadranu od 20 do 25 stupnja. Najviša uglavnom između 26 i 31, a na obali i otocima 28 i 32 stupnja.