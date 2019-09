Stigla nova oprema: Karlovački vatrogasci dobili su čamce...

Ovo je još jedan nastavak suradnje i rada Hrvatske vatrogasne zajednice, donesena je odluka da se i vatrogasci opremaju sa ovima plovilima jer se pokazala potreba, posebno za naša poplavna područja posebno na području Karlovca, te za područja sliva Save i Drave gdje ta plovila raspoređujemo. Posebno se jako velika potreba za njima pokazala u onim prvim udarima kada je potrebna pomoć našim građanima, a vatrogastvo kao organizirana operativna snaga pokazuje to svakodnevno na terenu. Takve čamce imamo u svim postrojbama da mogu u svakom trenutku pomoći građanima, a svakako ćemo i dalje nastaviti s ovakvim načinom opremanja, rekao je u utorak Slavko Tucaković, vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske na svečanoj primopredaji pet vatrogasnih čamaca u ozaljskoj tvrtki Flammifer koja ih je proizvela. Čamci opremljeni četverotaktnim izvanbrodskim motorima i pripadajućim prikolicama biti će u narednim danima podijeljeni vatrogasnim zajednicama Varaždinske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Zagrebačke i Požeško-slavonske županije, a njihova ukupna vrijednost je 750 tisuća kuna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Do sada je Hrvatska vatrogasna zajednica isporučila ovakvih osam plovila, sada trinaest, vatrogasnim zajednicama. Radi se o aluminijskim čamcima koji služe za prijevoz ljudi, opreme, hrane i ostale pomoći građanima. Iz ovog programa je Karlovačkoj županiji isporučen jedan čamac, ali je bio drugi program koji je isporučen za robne zalihe iz kojih je do sada takvih 30-ak čamaca isporučeno na teren - rekao je Tucaković. Direktor tvrtke Flammifer Goran Žugec je dodao da su čamci dugi šest metara, opremljeni motorima od 30 i 50 konjskih snaga i da su se već do sada pokazali vrlo učinkoviti na intervencijama na poplavama.

- Izrađeni su od aluminija čime su otporni na udarce, kapacitet su devet osoba ili 1300 kg i dosta se koriste u Hrvatskoj. Inače proizvodimo različite vrste opreme za spašavanje, vatrogasna vozila, nadogradnje za gospodarsku upotrebu, te razne druge proizvode. - rekao je Žugec.

Tema: Hrvatska