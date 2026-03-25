Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izrazio je zadovoljstvo odlukom Visokog upravnog suda koji se, kako ističe, suglasio sa stavovima Gradske uprave i Gradske skupštine.
Stigla nova pravila za reklamne panoe Zagrebu: Evo i detalja
Nova pravila za postavljanje reklamnih panoa u Zagrebu potvrdio je Visoki upravni sud, izvijestili su u srijedu iz zagrebačke Gradske uprave te dodali i da je sud odbacio tužbe tvrtki koje se bave plakatnim oglašavanjem i koje su pokrenule upravni spor.
Visoki upravni sud potvrdio je zakonitost novih pravila o postavljanju reklama i reklamnih panoa propisanih Odlukom o komunalnom redu iz travnja 2023. te je ukinuo pojedine starije odredbe koje su više od deset godina bile na snazi, stoji u priopćenju Grada Zagreba.
Tako se na površine javne namjene, zemljišta u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba, na objekte i ograde gradilišta mogu postavljati isključivo reklamni panoi površine manje od 12 četvornih metara. Reklamni panoi površine veće od 12 četvornih metara mogu se postavljati samo na građevine poslovne namjene u kojima subjekt obavlja djelatnost, i to samo radi reklamiranja vlastite djelatnosti.
Naglasio je i da je VUS odbacio tužbe tvrtki koje se bave plakatnim oglašavanjem i koje su pokrenule upravni spor.
Sud je ukinuo starije odredbe koje su godinama bile na snazi i koje su posljednjih godina ukinute i u drugim gradovima, dodaje Tomašević, a odnose se na plaćanje naknade za reklame postavljene na zemljišta drugih vlasnika te na sklapanje ugovora prije izdavanja rješenja o postavljanju reklama i reklamnih panoa.
Sud je potvrdio i odredbu kojom je propisano prijelazno razdoblje od tri godine od stupanja Odluke na snagu u kojem su se vlasnici reklamnih panoa dužni uskladiti s odredbama navedene Odluke te ukloniti reklamne panoe koji nisu u skladu s Odlukom.
Prijelazno razdoblje ističe 11. svibnja ove godine.
VUS je također potvrdio odredbu kojom je na pet godina ograničen rok na koji se mogu postavljati reklamni panoi, uz mogućnost produženja.
