Šef hrvatskog kluba optužen da je htio podmititi suca: 'Samo ga je zamolio da radi svoj posao'

Jadan čovjek ni kriv ni dužan, njegove slike i njegov život po svim naslovnicama jer je zamolio suca da pošteno odradi svoj posao. Kao kriminalca koji je ubio nekoga, doslovno, rekao nam je član obitelji Lazara Darojkovića nakon što je ovaj uhićen u lipnju zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca.

Javio nam se revoltiran time što smo pisali o slučaju, uz tvrdnju da su to sve neistine i da se Darojkoviću smješta jer je NK Dugo Selo pobijedilo u utakmici protiv NK Lučko. Lazar Darojković u lipnju je dao ostavku u izvršnom odboru trećeligaša NK Dugo Selo, a sad je protiv njega podignuta optužnica. Da stvar bude komičnija, sudac kojeg je navodno pokušao podmititi je inače policajac.

- USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. lipnja 2026., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1976.) zbog počinjenja kaznenog djela davanja mita. Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je, 22. svibnja 2026. u Sesvetskom Kraljevcu, kao član Izvršnog odbora jednog nogometnog kluba koji se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, ponudio mito glavnom sucu nogometne utakmice koja se trebala odigrati 23. svibnja 2026. između nogometnog kluba čijeg Izvršnog odbora je on član i drugog nogometnog kluba. Naime, okrivljenik je znajući da njegov nogometni klub do kraja natjecateljske sezone ima za odigrati još dvije utakmice i da ukoliko u njima pobijedi može izbjeći ispadanje iz lige, od nogometnog suca zatražio da na toj utakmici sudi u korist njegovog nogometnog kluba, a na štetu protivničkog nogometnog kluba. Okrivljenik je od nogometnog suca zatražio i da pojedini igrači njegovog kluba na toj utakmici ne dobiju žute i crvene kartone što bi ih moglo spriječiti da igraju u završnoj utakmici prvenstva. Zauzvrat mu je okrivljenik ponudio neutvrđeni novčani iznos, što je nogometni sudac odbio - piše Uskok u priopćenju.

Riječ je o utakmici između NK Dugo Selo i NK Lučko koja se igrala u Dugom Selu. Dugo Selo je ionako dobilo, s 2 naprema 0. Time su na ukupnom poretku ljestvice napustili začelje, no ako je Uskok u pravu, Darojković nije mislio da to mogu pa se doveo u središte kriminalističkog istraživanja. Čovjek kojeg je navodno pokušao podmititi je sve javio kolegama iz policije, pa su ga ozvučili i poslali na sastanak s Darojkovićem. Naknadno se, u dogovoru s istražiteljima, povukao sa suđenja spomenute utakmice, a Darojković je uhićen 1. lipnja u ranim jutarnjim satima.

'Samo ga je zamolio'

Kad smo prvi put pisali o tome, javio nam se član njegove obitelji i rekao da smo napisali neistinu jer je Lazar Darojković samo 'zamolio suca da pošteno radi svoj posao'.

- Znamo mi dobro tko je on, izvukli su iz konteksta što im paše. Nitko ne zna da se u ligi u kojoj Dugo Selo nastupa mora dočekati suce koji dolaze prenoćiti, mora ih se ugostiti i podružiti s njima. Razgovor je tekao tako da ga samo moli da ne budemo pokradeni i da sudi pošteno te ga zamolio da nam ne daje kartone jer nam je utakmica 'biti ili ne biti' - rekao nam je ovaj član Darojkovićeve obitelji revoltiran istragom.

Kad smo ga uputili da se žali Uskoku koji je javno objavio priopćenje o pokrenutoj istrazi, citirao nam je što je njegov rođak navodno rekao.

- 'Meni je ova utakmica biti ili ne biti, molim te lijepo da mi ne kartoniraš igrače da mogu igrati iduću utakmicu, ja ću te od srca nagraditi', to je citat - rekao nam je sugovornik koji tvrdi da je ovo namješteno da se NK Dugo Selo izbaci iz lige umjesto Hrvatskog Dragovoljca.