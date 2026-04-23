Stigle nove dojave o bombama, policija pretražuje niz škola u Istri, Splitu, Šibeniku i Karlovcu

U četvrtak oko 8 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave istarske, kao i na adrese elektroničke pošte više škola s područja Istre, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području Pule postavljene eksplozivne naprave.

- Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova - navode iz policije.

Malo kasnije stigle su dojave i o postavljenim bombama na području Splita i Šibenika.

- Nastavno na jutrošnji e-mail policijski službenici su odmah nakon zaprimanja saznanja stupili u kontakt s ravnateljima škola koje su je zaprimile navedenu elektroničku poštu. U suradnji s djelatnicima škola provest će se adekvatni postupci provjere i obilasci škola - napisali su iz PU splitsko-dalmatinske.

Slično su odgovorili i iz PU šibensko-kninske.

- Danas oko 8,30 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave šibensko-kninske, kao i na adrese elektroničke pošte više škola, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području Šibenika postavljene eksplozivne naprave.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova - navode oni.

Da pregledavaju škole kažu i iz karlovačke policije.

- Danas nešto prije 9 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave karlovačke, kao i na adrese elektroničke pošte više škola s područja karlovačke županije, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području karlovačke županije postavljene eksplozivne naprave. Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova - pišu.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.