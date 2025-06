Stigli su prvi rezultati upisa u vrtiće u Zagrebu: 'Bez mjesta je ostalo više od 1000 djece'

Ove godine stiglo je 9953 zahtjeva za upise u vrtiće u Gradu Zagrebu, izjavila je dogradonačelnica Danijela Dolenec na konferenciji za medije, prenosi Večernji list.

- Njih 1823 odnose se na premladu djecu, koja još nemaju godinu dana, pa ne zadovoljavaju uvjete. Broj valjanih zahtjeva je onda 8130, a inicijalni broj upisane djece je 7069, što znači da je neupisane djece 1061. Prošle godine to je bilo oko 2000 - navela je Dolenec.

Kako je rekla, imali su veliki problem s djecom roditelja odgojitelja, oni se nisu smjeli upisivati. Kad se mjera ukinula imali smo veliki priljev djece, pa je te godine broj zahtjeva bio broj veći nego ikad, a i broj neupisane djece.

- Od toga, budući da smo apsorbirali veliki broj djece, mi sad svake godine imamo bolji rezultat i bolje pokazatelje. Jasan je kontinuirani pad, očekujemo da će u rujnu sva djeca biti upisana u vrtiće, obično u roku prigovora do početka srpnja upišemo još između 100 i 200 djece, a do rujna još 100 do 200 djece, jer je riječ o optimizaciji, potrudit ćemo se da maksimalno sve kapacitet upogonimo, tako da se što više djece upiše. Iza gradskih kreću i upisi u privatne i vjerske vriće, njih je oko 1500 mjesta. Apsolutno postoji dovoljni kapacitet za svu djecu Grad Zagreba - dodala je.

Na pitanje o tome vide li se razlike u broju upisane djece po gradskim četvrtima, Dolenec je objasnila da je zbog većih ulaganja sad nešto bolja situacija na istoku grada.

- Pratimo po gradskim četvrtima zahtjeve i odobrenja i vidimo da je na istoku grada situacija bolja nego na zapadu. Najveći raskorak nam je u Stenjevcu i Brezovici, pri čemu mi se čini da Brezovica ima koristi od GČ Novi Zagreb-Zapad. Stenjevec je velika gradska četvrt i tamo se gradi DV Stenjevec s 10 grupa i preko 200 djece. Njega ćemo imati sljedeće godine - rekla je Dolenec.