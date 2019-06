Stiglo je ljeto: Temperature idu do 30, ali moguće je nevrijeme

Ove godine proljeće praktički nismo ni imali, ali zato je s prvim danom lipnja, u većinu krajeva, stiglo ljeto. Uz uglavnom sunčano vrijeme, temperature su se popele do 25 stupnjeva Celzijusa, a prema kraju tjedna doći će i do 30.

Vrijeme će još do petka biti nestabilno zbog čega su ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom pa čak i jače nevrijeme, a od petka bi trebalo nastupiti razdoblje suhog i sunčanog vremena koje će, prema sadašnjim prognozama, trajati barem tjedan dana.

Kako piše HRT, postupno nam pritječe topliji zrak, ali će po visini i dalje kružiti vlažan i nestabilan povezan s plitkom ciklonom na istoku.

Pljuskovi mogući posvuda

U takvim okolnostima u istočnoj Hrvatskoj sutra će biti promjenljivo uz sunčana razdoblja prijepodne, a pljuskove i grmljavinu uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj temperatura zraka podjednaka današnjoj, a vrijeme djelomice sunčano. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice će biti malo kiše ili pljuska s grmljavinom, češće u južnijim predjelima. Vjetar većinom slab.

U gorskom krajevima i unutrašnjosti Istre promjenljivo i nestabilno, ponegdje s kišom i grmljavinom. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a duž obale je rijetko moguć pljusak. U prvom dijelu dana slaba i umjerena bura, a zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak uz malo do umjereno valovito more. Najviša dnevna temperatura od 23 u gorju do 28 na moru.

Pretežno sunčano u ponedjeljak će biti i na sjeveru Dalmacije, a prema jugu poslijepodne djelomice sunčano. Uz razvoj oblaka mogućnost za lokalni pljusak praćen grmljavinom najveća je u Zagori. Ujutro slaba bura, a od sredine dana do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 u unutrašnjosti Dalmacije do 17 na obali. Na južnom Jadranu promjenljivo oblačno, a mjestimice se očekuju i kiša i grmljavina, osobito na dubrovačkom području. Vjetar u početku uglavnom slab jugoistočni, a zatim jugozapadni u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja.

Zapuhat će jugo

U nastavku idućeg tjedna vrijeme se na kopnu neće bitno promijeniti. Uz nestabilnu atmosferu mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine bit će osobito u poslijepodnevnim satima i češće na istoku. A ujutro su ponegdje mogući magla i niski oblaci. U četvrtak smanjenje vjerojatnosti kiše i pljuskova, a zapuhat će umjeren jugozapadnjak uz dotok toplijeg zraka.

Iako i duž obale do srijede postoji mogućnost lokalnih pljuskova, osobito na južnom dijelu, njihova je vjerojatnost na Jadranu zamjetno manja nego na kopnu. A od četvrtka će prevladavati sunčano. Postupno će zapuhati umjereno jugo uz pritjecanje još toplijeg zraka, ali zbog još relativno hladnog mora, to se neće jako osjetiti.

Tema: Hrvatska