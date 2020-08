Stiglo nam je osvježenje, a od srijede ponovno pakleno

Bliži nam se jesen, no temperature u Hrvatskoj i dalje su visoke. U ponedjeljak i utorak možemo očekivati mjestimičnu kišu i pljuskove i to pretežito u noćnim satima

<p>Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, na kopnu će lokalno pasti malo kiše, u drugom dijelu dana u unutrašnjosti Dalmacije su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.</p><p>Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na moru bura, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka s olujnim udarima. U Dalmaciji će poslijepodne zapuhati i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 24 do 28, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 29 i 33 stupnjeva Celzija.</p><p>Na istoku Hrvatske danju barem djelomice sunčano i uglavnom suho. A navečer i osobito u noći porast naoblake te kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura podjednaka današnjoj, javlja <a href="https://www.hrt.hr/646326/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2482020">HRT</a>. </p><p><strong>Jak vjetar na Jadranskoj magistrali</strong></p><p>Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.</p><p>Jak vjetar usporava promet i na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče između vijadukta Božići i tunela Bristovac te A6 Rijeka-Zagreb na dionici između Kikovice i tunela Tuhobić, izvješćuje Hrvatski autoklub (HAK) no obje autoceste otvorene su za sve skupine vozila. Upozoravaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski, a vozače pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila.</p><p>Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom prometu.</p><p>Trajekti i katamarani plove redovito, izvijestio je HAK.</p>