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PALE SU TEMPERATURE

STIGLO NEVRIJEME! Tuča kod Ogulina, pljusak i grmljavina u Zagrebu, na A1 jedva se vozi...

Piše Ivan Jukić,
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STIGLO NEVRIJEME! Tuča kod Ogulina, pljusak i grmljavina u Zagrebu, na A1 jedva se vozi...
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Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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U glavnom gradu nakratko je pljuštala kiša, nakon čega je nastavila padati slabijim intenzitetom. Temperatura je pritom pala za najmanje pet stupnjeva

Nevrijeme je večeras zahvatilo dijelove središnje Hrvatske i Like, a posebno je intenzivno bilo na području Ogulina. Na autocesti A1 kod Ogulina kiša je padala toliko jako da je vožnja bila otežana, a pojedini vozači zaustavili su se u zaustavnoj traci. Počela je padati i tuča. Nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. U glavnom gradu pljušti kiša, uz grmljavinu. Temperatura je pritom pala za najmanje 5 °C.

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Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje VIDEO
Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje | Video: 24sata/pixsell

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da su kolnici mjestimice mokri, vlažni i skliski. Zbog obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i opasnost od odrona, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali.

Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje
Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Promet je pojačan na važnijim cestovnim pravcima prema moru i unutrašnjosti, kao i na cestama u priobalju. Povremena usporavanja moguća su i na područjima na kojima traju radovi.

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Vozačima se preporučuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te drže dovoljan sigurnosni razmak.

Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje
Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kakvo nas vrijeme očekuje u utorak?

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, utorak će biti promjenjivo oblačan i, osobito na kopnu, manje topao.

Prijepodne su mjestimice mogući kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji i grmljavina. Poslijepodne će biti više sunčanih razdoblja, no vrijeme i dalje neće biti potpuno stabilno.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20 °C, dok će na obali i otocima biti od 20 do 23 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 32 °C.

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