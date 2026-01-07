Obavijesti

News

Komentari 0
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
Slavonski Brod: Na graničnom prijelazu nema gužvi i dužih čekanja | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban

Admiral

Sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini zaprimile su informaciju o mogućim prijetnjama napadima na granične prijelaze u toj zemlji, doznaje portal Istraga.ba. Službeno upozorenje stiglo je navodno iz Hrvatske, odnosno od tamošnjih sigurnosnih službi.

Postaja granične policije Slavonski Brod obavijestila je Graničnu policiju Bosne i Hercegovine kako je Policijska uprava Brodsko-posavske županije zaprimila pismo u kojem se navodi da 34 osobe navodno pripremaju napade na granične prijelaze u BiH. U pismu nije precizirano na kojim bi se lokacijama napadi trebali dogoditi, niti je izravno navedeno ime države, već je korištena skraćenica „bos“ kao oznaka za Bosnu i Hercegovinu.

U prijetećem pismu također se navodi da bi se napadi trebali izvesti u večernjim satima 7. siječnja. Zanimljivo je da su u pismu spomenuta i imena navodnih izvršitelja, no prema navodima hrvatske policije, rukopis je nečitak te imena nije bilo moguće jasno identificirati i proslijediti kolegama u Bosni i Hercegovini.

ČEKA SE Kaos na granici: Velike su gužve na ulasku u Hrvatsku iz BiH
Kaos na granici: Velike su gužve na ulasku u Hrvatsku iz BiH

Hrvatske sigurnosne službe o zaprimljenoj prijetnji obavijestile su svoje kolege u BiH telefonskim putem. Nakon zaprimanja informacije, svi pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine stavljeni su u stanje povećane pripravnosti, potvrđeno je za Istraga.ba.

Za sada nema službenih podataka o tome kada je i na koji način prijeteće pismo dostavljeno hrvatskim policijskim institucijama. Da je informacija proslijeđena i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), potvrdili su i iz te institucije.

KOLONE NA BAJAKOVU Počeo blagdanski povratak, na ulaz u Hrvatsku čekaju satima, pogledajte stanje na granicama
Počeo blagdanski povratak, na ulaz u Hrvatsku čekaju satima, pogledajte stanje na granicama

„Informacija zaprimljena iz Hrvatske je općenitog karaktera i ne sadrži konkretne niti precizne podatke“, poručili su iz SIPA-e.

Sigurnosne službe nastavljaju s praćenjem situacije, dok nadležne institucije apeliraju na oprez i pojačani nadzor na svim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'
IZ MINUTE U MINUTU:

Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...
NEMA NOVCA IZ EU

Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...

Očito nitko ne želi usluge koje nudi ovaj bračni par preko svoje tvrtke. Vladimira sad želi na kući zbog čije renovacije je dobila optužnicu zaraditi čak 79 posto više, a morala je naći i posao u prodavaonici rabljene robe...
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026