Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini zaprimile su informaciju o mogućim prijetnjama napadima na granične prijelaze u toj zemlji, doznaje portal Istraga.ba. Službeno upozorenje stiglo je navodno iz Hrvatske, odnosno od tamošnjih sigurnosnih službi.

Postaja granične policije Slavonski Brod obavijestila je Graničnu policiju Bosne i Hercegovine kako je Policijska uprava Brodsko-posavske županije zaprimila pismo u kojem se navodi da 34 osobe navodno pripremaju napade na granične prijelaze u BiH. U pismu nije precizirano na kojim bi se lokacijama napadi trebali dogoditi, niti je izravno navedeno ime države, već je korištena skraćenica „bos“ kao oznaka za Bosnu i Hercegovinu.

U prijetećem pismu također se navodi da bi se napadi trebali izvesti u večernjim satima 7. siječnja. Zanimljivo je da su u pismu spomenuta i imena navodnih izvršitelja, no prema navodima hrvatske policije, rukopis je nečitak te imena nije bilo moguće jasno identificirati i proslijediti kolegama u Bosni i Hercegovini.

Hrvatske sigurnosne službe o zaprimljenoj prijetnji obavijestile su svoje kolege u BiH telefonskim putem. Nakon zaprimanja informacije, svi pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine stavljeni su u stanje povećane pripravnosti, potvrđeno je za Istraga.ba.

Za sada nema službenih podataka o tome kada je i na koji način prijeteće pismo dostavljeno hrvatskim policijskim institucijama. Da je informacija proslijeđena i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), potvrdili su i iz te institucije.

„Informacija zaprimljena iz Hrvatske je općenitog karaktera i ne sadrži konkretne niti precizne podatke“, poručili su iz SIPA-e.

Sigurnosne službe nastavljaju s praćenjem situacije, dok nadležne institucije apeliraju na oprez i pojačani nadzor na svim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.