Stipe Lekić ranije je bio kažnjen zbog ustaških pjesama! Evo koliko kaznu je dobio...

Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide i jedan od dugogodišnjih istaknutih pripadnika te navijačke skupine, za kojim policija traga nakon nacističkih i antisemitskih ispada u Splitu, već je ranije bio kažnjavan zbog navijačkih izgreda, piše Leona Barić za Jutarnji list.

Prema presudi Općinskog prekršajnog suda u Splitu iz ožujka ove godine, Lekić je zajedno s još sedmoricom navijača proglašen krivim zbog ustaških pjesama i povika tijekom nogometne utakmice Hajduka i Slaven Belupa odigrane u veljači.

Među kažnjenima bio je i poznati hrvatski vaterpolist Jerko Marinić Kragić, dugogodišnji kapetan splitskog Jadrana.

Prema sudskom dokumentu, Lekić, Marinić Kragić i još petorica navijača proglašeni su krivima jer su tijekom utakmice pjevali pjesmu koja je sadržavala veličanje ustaša. Sud je zaključio da su sporni stihovi izvođeni u kontekstu sukoba Torcide i Delija, navijača beogradske Crvene zvezde.

U obrazloženju je navedeno da se takvim skandiranjem naglašavala povezanost nasilja prema pripadnicima srpske nacionalnosti s ustaškim režimom Nezavisne Države Hrvatske. Sud je istaknuo povijesni kontekst zločina koje je ustaški režim počinio nad pripadnicima drugih nacionalnosti.

U istom postupku kažnjen je i 19-godišnji navijač koji je tijekom utakmice podizao desnu ruku i uzvikivao ustaški pozdrav.

Lekiću je izrečena novčana kazna od 1500 eura, dok je Marinić Kragić kažnjen s 1000 eura.

Lekić nije nepoznat splitskoj publici. Riječ je o dugogodišnjem članu Torcide, čovjeku koji je vodio mnogobrojna navijanja i znao podignuti cijelu sjevernu tribinu Poljuda na noge.

- Ne možeš biti normalan i tako dobro voditi navijanje. On digne cijeli Sjever, on je jednostavno duša tog dijela stadiona - opisuje ga jedan od sugovornika iz struktura Hajduka.

Po struci Lekić nije samo navijač. Poznanici kažu da je neko vrijeme vodio studio za tetoviranje, no njegova prava strast oduvijek su bile tribine i Hajduk.

- Ne znam gdje sad radi, vodio je jedno vrijeme studio za tetoviranje, ali čime se sad bavi, ne znam. To znaju njegovi prijatelji, navijači, ali oni imaju kodeks i to se drži među njima, ništa ne izlazi van - objašnjava nam sugovornik.

Svoja politička uvjerenja nikada nije skrivao. Još 2007. godine mediji su zabilježili povorku torcidaša predvođenih Lekićem, odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend” i simbol Trećeg Reicha, koji u kandžama, umjesto zloglasne Hitlerove svastike, drži Hajdukov amblem. Upitan tad o značenju tih majica, Lekić je rekao da mu se “sviđaju natpis i simbol” te dodao kako “Torcida uvijek naginje udesno”, ali da to “nema veze s nacizmom”.

Lekić je svojedobno obnašao dužnost tajnika Torcide, a u jednom razdoblju bio je i u vrhu navijačkog vodstva. Godine 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije “zbog smjene generacija”. Ipak, njegova prisutnost nikad nije prestala. Lekić je bio među onima koji su, sa Žanom Ojdanićem, sudjelovali u izmjenama statuta Kluba navijača Torcida, otvarajući mogućnost da navijači stječu dionice u sportskim društvima.

Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima Lekić pozira ispred roštilja, razgolićen. Njegovo tijelo priča neku svoju priču: na ruci grb Splita, na prsima šahovnica i lik Ante Gotovine, među mnogim drugim tetovažama koje svjedoče o njegovim idolima i simbolima.

Njegova privrženost nacionalnim simbolima i ratnim herojima savršeno se uklapa u profil navijačkog vođe iz Splita.

- On je oduvijek bio ponosan što je Hrvat, katkad je i tvrdoglav, a jasno, nikad nije dao na svoj Hajduk - objašnjava njegov poznanik.