Štite i od vjetra: Pogledajte kakve je maske naručio župan učenicima zagorskih škola

Prevelike su, jednoslojne i - beskorisne. Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, naručio ih je od preprodavača, ne od domaće tvrtke, piše portal Ni Zagorje malo. Neke ih škole nisu ni davale djeci

<p>Maske koje su škole u Krapinsko-zagorskoj županiji podijelile djeci roditelje su ostavile u šoku i nevjerici. Iako je HZJZ dao prilično jasne upute kakve bi maske trebale biti, dvoslojne i priljubljene uz lice, ove su sve samo ne to, piše <a href="https://nizagorjemalo.hr/oblok/zeravka/na-ove-maske-je-zupan-kolar-potrosio-100-000-kuna/?fbclid=IwAR0K2qyXHWA7VQFMUpRmdqDs3q_K0lBU9PAsm8ItQMqVTGuRiExa8GjppHM" target="_blank"><strong>Ni Zagorje malo.</strong></a></p><p>- Pa s ovim se maskama troje djece može istodobno omotati - kažu roditelji za spomenuti portal o maskama koje je naručila Krapinsko-zagorska županija, odnosno župan <strong>Željko Kolar</strong>, koji je prošli tjedan rekao da maske za početak školske godine koštaju oko 100 tisuća kuna.</p><p><strong>Pogledajte video: Jučer je počela škola</strong></p><p>Portal <a href="https://nizagorjemalo.hr/oblok/zeravka/na-ove-maske-je-zupan-kolar-potrosio-100-000-kuna/?fbclid=IwAR0K2qyXHWA7VQFMUpRmdqDs3q_K0lBU9PAsm8ItQMqVTGuRiExa8GjppHM" target="_blank"><strong>Ni Zagorje malo</strong></a> pokušao je saznati jesu li to maske za 100 tisuća kuna, ako jesu, to je 100.000 bačenih kuna.</p><p>Na njima je oznaka V-style zaštitna oprema.</p><p>Iz te firme kažu da nisu poslovali sa Županijom te da su one očito kupljene preko distributera.</p><p>Radi se o jednoslojnim maskama koje su najjeftinije i koje se, kako su rekli za portal Ni Zagorje malo, smanje nakon nekoliko pranja.</p><p>Navodno neke zagorske škole djeci nisu ni dijelile ove maske.</p>