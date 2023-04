'Štitit ću građane od predatora koji misle da je Hrvatska njihov bankomat. Neće me zaustaviti'

Omogućit će se potpisivanje dodataka ugovoru o dokapitalizaciji i investiranju i to tako da Hrvatska nema neispunjenih obaveza prema novim investitorima, objasnio je, prenosi N1.

- Za sve obveze koje se odnose na porez, zaštitu okoliša i emisijske jedinice neće se moći tražiti odšteta nakon 2018., a ako bude nekakvih pravnih reperkusija to će se odnositi samo do zastare, a ne kao što je do sada bilo neograničeno i do neograničenog iznosa - rekao je i dodao kako će se morati investirati da bi se dobile sve dozvole te da su stvoreni preduvjeti za modernizaciju i pokretanje proizvodnje, kao i zadržavanje svih radnika.

Ministar je rekao da se u Hrvatskoj dogodio "niz dobrih stvari", kao što su američka investicija u Osijeku, Vladin paket mjera, odluka o Petrokemiji, HEP-u...

- Brojne interesne grupacije ne prezaju od načina kako doći do ciljeva, ali svatko tko se bavi politikom mora na to naviknuti - rekao je i pokazao na bedž u obliku hrvatske zastave kojeg ima na odijelu.

- Tu leži njegova lojalnost i ne postoji pritisak koji će ga zaustaviti u obrani hrvatskih interesa i građana od predatora koji misle da je Hrvatska njihov bankomat - rekao je.

Najčitaniji članci