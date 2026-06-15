Autocesta do Dubrovnika ide dalje: HAC pokreće natječaj vrijedan 468 milijuna eura

Predmet savjetovanja su radovi na izgradnji poddionice Rudine – Slano, duljine devet kilometara, te poddionice Slano – prateći uslužni objekt (PUO) Mravinjac, duljine 11,5 kilometara. Po završetku savjetovanja službeno će biti pokrenut postupak javnog natječaja. Time se, kako se navodi, nakon poništenja prethodnog postupka aktivnosti na dovršetku autoceste do Dubrovnika nastavljaju prema planu.

Poddionica Rudine – Slano započinje u čvoru Rudine sa spojnom cestom prema postojećoj županijskoj cesti. Trasa autoceste potom se nastavlja do čvora Doli, preko kojeg se autocesta, putem brze ceste Ston – Doli, povezuje s mrežom postojećih državnih cesta te osigurava spoj na Pelješki most i pristupne ceste.

Nakon čvora Doli trasa se proteže do čvora Slano, koji predstavlja završetak poddionice i omogućuje spoj na županijsku cestu.

S obzirom na iznimno zahtjevan teren, na trasi se nalazi veći broj objekata (tunela i vijadukata) od kojih je najznačajniji tunel Katina duljine 1674 metara.

Poddionica Slano – PUO Mravinjac nastavlja se na prethodnu poddionicu neposredno nakon čvora Slano te se proteže do pratećeg uslužnog objekta Mravinjac. Zbog konfiguracije terena i udaljenosti urbanih središta na poddionici nije planirana izgradnja dodatnih čvorova. Predviđen je veći broj objekata među kojima su najznačajniji tunel Crvena greda, duljine 2.419 metara, i tunel Debela ljut, duljine 1.763 metra.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura za poddionicu Rudine – Slano te 220 milijuna eura za poddionicu Slano – PUO Mravinjac.