Stiže čudovišni El Niño: 'Svijet se nalazi na velikoj prekretnici'

Globalni klimatski sustav nalazi se pred velikom prekretnicom. Nakon višegodišnje hladne faze u tropskom Pacifiku, poznate kao La Niña, prognostički modeli s velikom sigurnošću predviđaju razvoj iznimno snažnog toplog događaja, Super El Niña. Najnovija analiza oceanskog podmorja otkriva brzi razvoj koji se događa ispod površine u zapadnom Pacifiku koje podsjećaju na prošle rekordne događaje te najavljuju potencijalno velike poremećaje vremena diljem svijeta tijekom 2026. i 2027. godine, pojašnjava meteorolog i prognostičar Andrej Flis u analizi za portal Severe Weather Europe.

POGLEDAJTE GALERIJU:

ENSO, skraćenica za El Niño-južna oscilacija, odnosi se na prirodni ciklus zagrijavanja i hlađenja površine ekvatorijalnog Tihog oceana. Topla faza ciklusa naziva se El Niño, a hladna La Niña, pri čemu svaka faza obično traje od jedne do tri godine. Dok i standardni El Niño značajno mijenja vremenske obrasce, Super El Niño djeluje kao globalni toplinski motor. On oslobađa golemu količinu topline pohranjene u oceanu izravno u atmosferu, što uzrokuje poremećaje u mlaznoj struji i klimi na globalnoj razini.

Odstupanja ponekad dosegnu iznimnu razinu i prerastu u snažni El Niño. Definiran je porastom temperature površine mora većim od dva stupnja iznad dugoročnog prosjeka. Posljednja tri takva događaja zabilježena su 2015./16., 1997./98. i 1982./83. godine. Svaki od njih ostavio je dubok i dugotrajan trag na sve, od prinosa u poljoprivredi do putanja zimskih oluja.

Ključni pokretač svakog El Niña je ogromna količina tople vode pohranjene duboko ispod površine oceana. Tijekom La Niñe, pasati (istočni vjetrovi) tu toplu vodu gomilaju u zapadnom Pacifiku. Kada La Niña oslabi, potreban je okidač koji će preokrenuti vjetrove i omogućiti da se taj golemi "bazen" tople vode proširi prema istoku. Taj okidač dolazi u obliku snažnih udara zapadnih vjetrova. Što je više tople vode nakupljeno, to je "pražnjenje" energije snažnije, što dovodi do super događaja.

Analize već bilježe iznimno snažne udare zapadnih vjetrova, za koje neki stručnjaci, poput Paula Roundyja sa Sveučilišta u Albanyju, tvrde da bi mogli biti najjači u posljednjih pedeset godina. Ovi vjetrovi pokreću takozvani oceanski Kelvinov val, masivnu podzemnu struju tople vode koja putuje prema istoku. Taj val "erodira" preostalu hladnu vodu i priprema teren za izbijanje El Niña na površinu. Usporedbe s prošlim super događajima pokazuju da se, unatoč blagom kašnjenju zbog nedavne La Niñe, sustav izvanredno brzo razvija u očekivanom smjeru.

Foto: Severe Weather Europe

Vodeći svjetski sezonski prognostički sustavi, poput europskog ECMWF-a i sjevernoameričkog NMME-a, pokazuju veliku vjerojatnost razvoja Super El Niña krajem 2025. i početkom 2026. godine. Prognostički grafikoni jasno upućuju na to da prosječne vrijednosti premašuju prag od +2 stupnja, što signalizira događaj vrlo visokog intenziteta. Ključno je što se u prognozama već nazire i atmosferski odgovor, poznat kao promjena u Walkerovoj cirkulaciji. To potvrđuje da ocean počinje utjecati na atmosferu, što je nužan preduvjet za globalne posljedice.

Prvi utjecaji očekuju se tijekom ljetne sezone 2025. na sjevernoj hemisferi. Povijesni podaci za ljeta tijekom Super El Niña pokazuju tendenciju nižeg tlaka zraka iznad istočne Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, što tamo donosi umjerenije ljetne temperature. S druge strane, Europa bi mogla iskusiti toplije i suše vrijeme, posebno u središnjim i sjevernim dijelovima.

Jedan od najpoznatijih učinaka El Niña odnosi se na sezonu atlantskih uragana. El Niño stvara nepovoljne uvjete za njihov razvoj tako što pojačava vjetrove na velikim visinama (tzv. smicanje vjetra), koji doslovno "trgaju" oluje prije nego što uspiju ojačati. To znači da bi američka obala mogla imati znatno mirniju sezonu s manjom prijetnjom od razornih uragana.

Najupečatljiviji utjecaj El Niña obično se osjeća tijekom zime. Njegova glavna značajka za zimu 2025./2026. je stvaranje snažne i postojane suptropske mlazne struje koja donosi vlažnije i hladnije vrijeme južnim dijelovima SAD-a, od Kalifornije do jugoistoka. To ujedno povećava i mogućnost snijega u tim područjima. Istovremeno, sjeverni dio Sjedinjenih Država i zapadna Kanada obično imaju blažu i sušu zimu. U Europi su učinci složeniji, no analiza prošlih super događaja ukazuje na zime s manje snijega na većem dijelu kontinenta.

Gotovo sigurna posljedica svakog snažnog El Niña jest porast globalne temperature. Oslobađanje goleme količine topline iz Tihog oceana u atmosferu jamči da će godina koja slijedi nakon vrhunca El Niña, dakle 2026., imati velike izglede srušiti sve dosadašnje temperaturne rekorde i postati najtoplija zabilježena godina u povijesti mjerenja.

Uz korištenje AI-ja*