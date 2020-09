Stiže dokumentarac o suprugu iz pakla: Ubio je trudnu ženu, a dvije kćeri bacio u tank nafte

Netflix je objavio najavu za dokumentarac o Chrisu Wattsu koji je 2018. osuđen na doživotnu kaznu zatvora jer je ubio trudnu suprugu i dvije male kćer (3 i 4 godine). Dokumentarac će biti dostupan od 30. rujna

<p>Sve je počelo kada se <strong>Shannan </strong>(34) nije javljala na telefon kolegici koja ju je noć prije dovezla kući s posla. Iduće jutro je suprug <strong>Chris Watts</strong> pozvao policiju i prijavio nestanak. Tvrdio je kako je Shannan otišla usred noći zajedno s njihove dvije male kćeri <strong>Celeste </strong>(3) i <strong>Bellom </strong>(4) nakon "emotivnog razgovora". U nekoliko je navrata za lokalne vijesti rekao kako je jako zabrinut za svoju obitelj i pozivao je Shannan da se vrati kući. </p><p>Policija je ubrzo posumnjala u Chrisa jer su priča "nije držala vodu". Postao je glavni sumnjivac. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: </p><p>Nakon što su našli tijela Shannan i dvije kćeri, priča se počela otpetljavati. Pronađene su na području u vlasništvu naftne kompanije u kojoj je Chris radio. Shannan je bila zakopana u plitki grob, dok su djevojčice policajci pronašli u spremnicima punim nafte. Da stvar bude gora, Shannan je u to vrijeme bila trudna 15 tjedana. U obitelj im je trebao doći prvi sin. </p><p>Chris je nakon toga priznao ubojstvo, no činio je sve kako se ne bi saznala cijela istina. Isprva je policiji tvrdio da je ubio Shannan zato što je ona ugušila djevojčice.</p><p>Kasnije se ipak ispostavilo da je motiv bio preljub. Policija je u istrazi saznala da je Chris bio u vezi s <strong>Nicole Kessinger</strong> koja je kasnije ispričala kako nikada nije ni pomislila da bi Chris bio sposoban učiniti to što je učinio, no također je rekla kako je, kada je sve isplivalo na površinu, postala svjesna da joj je slagao puno puta.</p><p>Mediji su tijekom istrage spominjali i kako su trzavice između supružnika izazvali i financijski problemi koje su imali te ljubomora jer je Shannan zarađivala više od Chrisa. U medijima se spominjalo i da je Chris, osim ljubavnice, imao i ljubavnika. </p><p>On je na kraju priznao sve. U medije je izašla i snimka nadzorne kamere na kojoj se vidi Chris koji tovari tijela žene i djece u automobil. Sud ga je u studenom 2018. osudio na doživotnu kaznu zatvora. </p><p>Netflix je napravio dokumentarac o ovom slučaju i objavit će ga 30. rujna na svojoj platformi. </p>