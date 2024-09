Stiže dosad najveći Biograd Boat Show: Širi se i na ribarsku luku, velika izložba katamarana

Biograd Boat Show kao najveći nautički sajam u srednjoj i istočnoj Europi slavi svoju 26. godinu nakon još jednog rekordnog sajma 2023. s više od 400 izloženih plovila do 24 metra. Ovogodišnji sajam maksimalno je popunio svoje kapacitete četiri mjeseca unaprijed, stoga je Ilirija d.d., organizator i domaćin nautičkog sajma, zbog velikog interesa i zahtjeva izlagača u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Zadar i Gradom Biogradom na Moru proširila sajam na novoobnovljenu Gradsku luku Biograd - putničku luku kao i na ribarsku luku čime se novoprošireni dio nautičkog sajma spojio sa zapadnim ulazom u Marinu Kornati. Ovaj novi izložbeni prostor ugostit će dosad najveću izložbu katamarana na Jadranu, kao i mnoge druge izlagače, uključujući najluksuznije jahte na svijetu Sanlorenzo, Gulfcraft i Frauscher koje izlažu brodogradilišta sa svojim službenim zastupnicima.

Proširenje na kopnu - U servisnom području sjeverne marine dodano je više vanjskog izložbenog prostora kao što je i proširena hala E s novim cafe barom za smještaj novog rekordnog broja izlagača.

Novi Croatia Luxury and Adventure Travel Show: Tijekom vikenda Hala D će se transformirati u „Croatia Luxury and Adventure Travel Show“, nudeći posjetiteljima probrane izlagače koji nude komplementarne i druge luksuzne oblike kao iz segmenta najnovijih trendova u modi za Jesen Zimu 2024/25, cruise kolekcija SS25/26. Ovaj događaj osmišljen je kako bi upotpunio sve traženiju ponudu luksuznog turističkog segmenta, s naglaskom na vrhunsku kvalitetu kao i iskustvo same destinacije.

Dodaje se on-line prodaja ulaznica: Kako bi se izbjeglo dugo čekanje na kupnju ulaznica, uvest će se novi elektronički sustav prodaje ulaznica koji posjetiteljima omogućuje kupnju ulaznica on-line.

Biograd Boat Show jedan je od najdinamičnijih i najživljih sajmova na svijetu, s bogatim kalendarom događanja koji privlači brojne međunarodne posjetitelje. Za uspjeh sajma zaslužna je jedinstvena formula koju je osmislio organizator Ilirija d.d. koji je svoju impresivnu Marinu Kornati, hotele Ilirija Resorta, ugostiteljske objekte i zabavne sadržaje spojio u atraktivan paket “Boat Show Doživljaj”. Kad sunce zađe, izlaganje prestaje i zabava počinje uz legendarni zabavni program na licu mjesta koji se prelijeva u središte grada.

Kongresni program 8. Dana hrvatske nautike pod pokroviteljstvom Hrvatske gospodarske komore bit će najveći i najznačajniji do sada, dok će Croatia Charter Expo ponuditi čarter agencijama više od 3000 jahti za najam.