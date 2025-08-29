Stiže druga runda nevremena: Crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Obavijesti

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.

Nakon što je obilna kiša jutros pogodila Istru, opasna meteorološka pojava približava se Jadranu i Dalmaciji. DHMZ je prognozirao kako Dalmaciju očekuje izraženije grmljavinsko nevrijeme, pogotovo prema večeri.

Trenutačno je na snazi crveni meteoalarm za Istru i Dalmaciju, dok je ostatak Hrvatske u narančastom.

Foto: DHMZ

- Za područje sjevernog i srednjeg Jadrana (Riječka, Kninska i  Splitska regija) Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviši stupanj upozorenja, crveno upozorenje, zbog grmljavinskog nevremena koje se očekuje danas tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati, a koje bi moglo biti praćeno jakim i olujnim vjetrom te obilnom kišom te dovesti do bujičnih i urbanih poplava - priopćili su iz DHMZ-a.

Nestabilno vrijeme zahvatit će danas i unutrašnjost zemlje, najprije će zahvatiti Zagrebačku i Karlovačku regiju, a potom i istočne krajeve zemlje (Osječka regija). Očekuju se grmljavinska nevremena, lokalno i tuča, uz prolazno jak i olujni sjeverozapadni vjetar.

Potop u Istri

Do 9 sati i 30 minuta tako je u Bujama već palo ekstremnih 135 mm oborina. Time je ponovno premašena količina koju valja očekivati u cijelom mjesecu. Osim u Bujama, obilna kiša pada i u Novigradu i Umagu gdje se količina već približava 50 mm. DHMZ je izdao žuto i narančasto upozorenje za cijelu državu.

- Buje se trenutno suočavaju s izraženim kišnim nevremenom. Živimo u vremenu velikih klimatskih ekstrema, a prilagodba novim uvjetima postaje nužnost. Svoje resurse moramo usmjeravati u sustave zaštite od poplava, održivu infrastrukturu i otpornost zajednice. Budite oprezni, pratite službene obavijesti i čuvajte se - napisala je jutros Facebooku Bojana Puzigaća, predsjednica Gradskog vijeća Grada Buje.

Foto: DHMZ

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.

- Na Jadranu i predjelima uz njega lokalno je moguća obilna oborina, u Dalmaciji i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno, ponegdje i jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 19 do 22 °C. Najviša dnevna između 22 i 26 °C - naveli su.

