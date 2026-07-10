Stiže grmljavinsko nevrijeme! DHMZ upalio upozorenje za cijelu zemlju, evo što nas čeka

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena za gotovo cijelo područje Hrvatske u subotu. Upozorenje, koje vrijedi za sve regije osim dubrovačke, odnosi se na mogućnost jačih grmljavinskih nevremena, lokalno obilnih pljuskova i prolazno jakog vjetra.

Subota u većem dijelu zemlje protječe uz djelomice sunčano vrijeme, ali s promjenjivom naoblakom. Već prijepodne na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti, očekuju se mjestimična kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Najnestabilnije se predviđa za područje Like i Gorskog kotara. U zonama grmljavinskih oblaka mogući su prolazno jaki i olujni udari vjetra. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 19 °C, a najviše dnevne dosezat će između 27 i 32 °C.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati jugo. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, greben anticiklone nad Jadranom postupno slabi dok po visini kruži vlažan i nestabilan zrak. Očekuje se jugoistočni i jugozapadni vjetar jačine 6 do 16 čvorova, koji će postupno slabjeti. More će biti malo, tek ponegdje umjereno valovito.

Iako se predviđa uglavnom vedro, na sjevernom Jadranu postoji rizik od pljuskova i grmljavine. Tijekom noći i sutrašnjeg dana ta će se zona nestabilnosti proširiti i na dio srednjeg Jadrana, gdje je također moguća kiša i nevrijeme uz kratkotrajno pojačan vjetar.

Foto: DHMZ

Nedjelja donosi smirivanje

U nedjelju se očekuje postupna stabilizacija vremena. U većini krajeva bit će pretežno sunčano i toplije, čime završava nestabilni period. Tek ponegdje, uglavnom u gorskim predjelima, postoji mogućnost za kratkotrajan poslijepodnevni pljusak. Zbog mogućih izraženijih pljuskova tijekom subote, građanima se savjetuje oprez, osobito ako planiraju boravak na otvorenom ili putovanje, jer su moguće kratkotrajne poteškoće u prometu. Preporučuje se praćenje najnovijih vremenskih izvješća.

*uz korištenje AI-ja

