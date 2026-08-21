Stiže novi val kiše u petak, evo gdje će biti najviše pljuskova

U petak će u većem dijelu Hrvatske biti promjenjivo i nestabilno, uz sunčana razdoblja, ali i mjestimičnu kišu te lokalno izražene pljuskove s grmljavinom. Najviše nestabilnosti očekuje se na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, gdje ponegdje može pasti i obilnija kiša, a moguće su i nevere.

Na zapadu zemlje bit će osjetno manje toplo nego prethodnih dana. U oblačnijem i kišovitijem Gorskom kotaru temperatura će biti oko 24 °C, dok će se u središnjoj Hrvatskoj dnevne vrijednosti uglavnom kretati malo iznad 30 stupnjeva. Puhat će jugozapadni vjetar, koji će povremeno biti jak, osobito uz pljuskove i grmljavinu.

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Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, a poslijepodne će naglo okretati na jugozapadnjak i zapadnjak, prolazno i uz olujne udare. More će ponegdje biti valovito, osobito na sjevernom dijelu, zbog čega se preporučuje povećan oprez.

Najstabilnije i najtoplije bit će na krajnjem istoku i jugu zemlje. U istočnoj Hrvatskoj očekuje se djelomice sunčano vrijeme, uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova uglavnom na zapadu regije. Temperatura će dosezati od 33 do čak 37 °C.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano i vruće. Lokalni pljuskovi mogući su već tijekom noći na sjevernom dijelu, a poslijepodne i u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 33 °C, piše Izidor Pelajić za HRT.

Na jugu Hrvatske prevladavat će sunčano i uglavnom suho vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku. Temperatura će biti oko 32 °C, a zbog vrlo toplih noći i zadržavanja vrućine na snazi je žuto upozorenje zbog toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.

U subotu još poneki pljusak, od nedjelje stabilnije

U subotu će se vrijeme postupno smirivati, ali će još ponegdje biti moguć izolirani pljusak. Promjena vremena donijet će i određeno ublažavanje vrućine, osobito na sjeveru i zapadu zemlje.

Od nedjelje će ponovno prevladavati sunčano vrijeme. Na kopnu će jutra biti svježija, lokalno uz mogućnost kratkotrajne magle, dok će dani ostati vrlo topli, ponegdje i vrući, ali ipak manje nego prethodnih dana.

Na Jadranu će od nedjelje biti pretežno sunčano i vruće, uz prolaznu jutarnju buru, osobito pod Velebitom, te uglavnom umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom dana. Na jugu će se upozorenje zbog mogućeg djelovanja vrućine na zdravlje zadržati i sljedećih dana.