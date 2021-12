Narančasti i žuti meteo alarm upaljen je za Hrvatsku. U četvrtak, kako prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će pretežno oblačno s kišom, lokalno obilnom, osobito na Jadranu i uz njega. Suho vrijeme prevladavat će na krajnjem istoku Hrvatske.

Pogledajte video: Orkanska bura u Splitu srušila stablo

U Dalmaciji će biti nevera kroz popodnevne sate. Uz zahladnjenje će u gorskim predjelima kiša prelaziti u snijeg, a tijekom krajem dana može pasti i u nizinama unutrašnjosti. Puhat će umjeren, u gorju jak i jugozapadni vjetar koji će sredinom dana prijeći u sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će biti umjereno i jako jugo, oštro i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu Hrvatske do kraja dana okrenut će na jaku buru.

Najniža temperatura bit će 3, a najviša 8, na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva, a u gorju ponegdje i niža.

Narančasti meteo alarm upaljen je za gospićku, kninsku i riječku regiju što znači da je vrijeme opasno, dok je ostatak Hrvatske u žutom što ukazuje da vrijeme može biti potencijalno opasno.

U gospićkoj regiji očekuje se obilna kiša i lokalno moguće bujične poplave. Puhat će jak jugozapadnjak s mogućim olujnim udarima vjetra od 55 do 75 kilometara na sat. Procjenjuje se da će pasti od 30 do 100 milimetara kiše po metru kvadratnog. Past će i snijeg i to 10 do 20 centimetara.

Za kninsku regiju iz DHMZ-a prognoziraju jak jugozapadni i južni vjetar s mogućim olujnim udarima, a najjači udari vjetra bit će od 55 do 75 kilometara na sat. Mjestimice će padati obilna kiša te su moguće lokalne bujične i urbane poplave. Past će najmanje 50 milimetara kiše po metru kvadratnom. Isto je i za riječku regiju.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode da je moguće poplavljivanje imovine i prometne mreže, moguć je prekid opskrbe energijom kao i komunikacijske mreže i opskrbe vodom. Uvjeti za vožnju su opasni zbog smanjene vidljivosti i proklizavanja na mokrim kolnicima.

U petak će, kako prognoziraju iz DHMZ-a, dan će započeti oblačno s kišom, na kopnu snijegom, a na Jadranu s grmljavinom. U drugom dijelu dana slijedi djelomično razvedravanje.

Većinom sunčano bit će u subotu, ujutro na kopnu mraz, a onda slijedi novo naoblačenje. Na Jadranu će tako pasti malo kiše do kraja dana, a u većini ostalih predjela tijekom oblačne nedjelje može pasti snijeg u nizinama unutrašnjosti Hrvatske. Na moru jaka bura s olujnim udarima, u subotu će oslabiti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a do kraja dana i jugo, zatim u nedjelju jako jugo i jugozapadnjak.