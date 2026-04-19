STIŽE LOVA Dalmacija: Novčana potpora za 138 studenata iz obitelji s petero i više djece

Ukupno 138 studenta iz obitelji s petero i više djece dobilo je od Splitsko-dalmatinske županije jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 387, 71 euro, objavila je županija.

Formalnu odluku o dodjeli pomoći donio je župan Blaženko Boban, a pomoć su dobili redoviti studenti koji su u recentnoj akademskoj godini upisani na visokim učilištima i imaju prebivalište na području županije.

Riječ je o studentima različitih sveučilišta i fakulteta koji dolaze iz Splita, Imotskog, Trilja, Kaštela, Makarske, Dugopolja, Trogira, itd.

Za isplatu spomenute pomoći, županija je u svom proračunu osigurala 53 tisuće eura.