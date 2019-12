Stiže najluđa noć - ponekad djeci treba reći ne

Božićni i novogodišnji praznici idealna su prilika za brojna obiteljska okupljanja i druženja s prijateljima. Iako je to sjajno doba godine ono uključuje i povećanu prodaju i konzumaciju alkoholnih pića. Osim odraslih, tu su i maloljetnici koji u svoje zabave često uključuju alkoholna pića.

Upravo kroz kampanju Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne članice Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja HGK-a i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske pozivaju na dosljedno provođenje zakona kojim je zabranjena konzumacija i prodaja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.

Blagdanska sezona dobro je vrijeme i za razmišljanje o kulturi pijenja i društvenim implikacijama. Brojna istraživanja govore u prilog tome da odrasli čak i kada namjeravaju odgovorno piti ili ne konzumirati alkoholna pića mogu posustati jer često postoji socijalni pritisak konzumiranja alkoholnih pića. Sve to utječe i na percepciju maloljetnika koji mogu preslikati obrasce ponašanja i posegnuti za alkoholnim pićem.

Ono što je zasigurno pozitivno je to što je u Hrvatskoj zadnjih godina primjetan trend smanjenja opijanja tinejdžera no još uvijek je visok postotak mladih osoba koje su se više puta opile u životu, objavio je u studenom Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) pozivajući se na međunarodno istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC). Uspoređujući rezultate anketa provedenih 2010., 2014. i 2018., HZJZ navodi kako su uočljivi pozitivni trendovi jer se učestalost opijanja smanjuje zadnjih godina.

O pozitivnom trendu smanjenja maloljetničke konzumacije alkohola govore i podaci istraživanja koje je proveo 24sata u sklopu kampanje Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne, a koje je za cilj imalo ispitati mišljenje javnosti o maloljetničkoj konzumaciji alkohola.

Istraživanju je pristupilo oko 2.400 ispitanika, a rezultati su pokazali kako čak četvrtina maloljetnika (25 posto) uopće ne pije alkohol što je dvostruko bolji rezultat nego u prijašnjim generacijama kad je udio apstinenata bio sitnih 11 posto.

Kako bi se nastavio pozitivan trend, članice Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja HGK pozivaju sve koji su u prilici da uključe savjest i u ovom blagdanskom razdoblju te dosljedno provode zakon kojim je zabranjena konzumacija i prodaja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.



