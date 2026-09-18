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Dizel će u utorak biti najskuplji u povijesti Hrvatske. Evo koliko će biti ako Vlada ne intervenira

Piše 24sata,
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Dizel će u utorak biti najskuplji u povijesti Hrvatske. Evo koliko će biti ako Vlada ne intervenira
Nove cijene goriva na benzinskim crpkama | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Novo poskupljenje goriva je pred vratima, čeka se hoće li Vlada intervenirati...

Cijena dizela bi od idućeg tjedna, ako Vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, mogla biti najveća u povijesti Hrvatske - 1,95 eura po litri, javlja Net.hr.

RTL Danas neslužbeno je doznao nove cijene goriva koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka.

GOSPODARSKE PROMJENE NE ZAUSTAVLJA SE U Njemačkoj je gorivo uskoro i tri eura...
NE ZAUSTAVLJA SE U Njemačkoj je gorivo uskoro i tri eura...

To su: Eurosuper 1,74 eura (poskupljenje od 0,01 cent), Eurodizel 1,95 eura (poskupljenje od 0,10 centi), Plavi dizel 1,51 eura (poskupljenje od 0,11 centi)

Takve će cijene bit ako ne dođe do intervencije Vlade...

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Komentari 7
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
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Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

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