Dizel će u utorak biti najskuplji u povijesti Hrvatske. Evo koliko će biti ako Vlada ne intervenira

Cijena dizela bi od idućeg tjedna, ako Vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, mogla biti najveća u povijesti Hrvatske - 1,95 eura po litri, javlja Net.hr.

RTL Danas neslužbeno je doznao nove cijene goriva koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka.

To su: Eurosuper 1,74 eura (poskupljenje od 0,01 cent), Eurodizel 1,95 eura (poskupljenje od 0,10 centi), Plavi dizel 1,51 eura (poskupljenje od 0,11 centi)

Takve će cijene bit ako ne dođe do intervencije Vlade...