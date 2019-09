Stiže nam još kiše, u Dalmaciji jaka bura, a bit će i nevremena

Većina Hrvatske za vikend probudila uz oblake i kišu, a slično vrijeme nastavit će se do kraja tjedna. U Istri je bilo i pijavica dok se tijekom dana u Dalmaciji očekuje i nevrijeme.

"Promjenljivo, povremeno uz kišu. Na Jadranu će lokalno biti i pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji gdje je moguće i nevrijeme te obilnija oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura, ujutro ponegdje još jaka, a u Dalmaciji većinom umjereno jugo. Najviša temperatura uglavnom od 17 do 23, a u Dalmaciji i na krajnjem istoku od 23 do 28 °C", piše DHMZ.

HRT je izvijestio kako će u subotu najviše sunčanih razdoblja biti u istočnoj Hrvatskoj. Bit će i povremene kiše, češće poslijepodne u zapadnijim predjelima, gdje će danju biti najsvježije - oko 21°C, a u Podunavlju, uz povremeno umjeren jugoistočnjak, i do 25°C.

U gorskom području i na sjevernom Jadranu mnogobrojna upozorenja - posvuda na moguće obilniju kišu, duž obale i jače grmljavinsko nevrijeme. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19°C u gorju te između 20 i 24°C na obali i otocima.

Na srednjem Jadranu ponegdje i do 27°C. No i ovdje vrlo nestabilno i promjenljivo, povremeno uz kišu, lokalno i obilnu, a moguće su i jače nevere. Zapuhat će umjereno jugo, uz koje će more biti malo do umjereno valovito, kao i na jugu Hrvatske, gdje vjerojatnost za obilnu kišu i intenzivne pljuskove raste u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 18 do 23°C, a najviša dnevna između 24 i 28°C.

Nedjelja kiša, u ponedjeljak razvedravanje, no ne zadugo

"Nedjelja će na kopnu biti oblačna i kišovita, no u ponedjeljak sredinom dana postupan prestanak oborine i razvedravanje pa će u utorak ujutro biti prilično svježe, a danju ugodno i većinom sunčano. Već od srijede ponovno raste vjerojatnost za nestabilnije vrijeme.

Na Jadranu nedjelja vrlo promjenljiva, uz umjereno do jako jugo i čestu kišu, na sjevernom dijelu ponegdje i obilnu, a posvuda su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U ponedjeljak kiše će biti znatno manje, uglavnom u prvom dijelu dana, a popodne razvedravanje te će utorak biti vjerojatno i najsunčaniji dan, budući da se prema najnovijim prognozama ponovno destabilizira drugi dio tjedna", piše HRT u svojoj prognozi.

