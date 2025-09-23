Stiže nam nevrijeme! Izdali su crveni alarm za dio Hrvatske, najavili pljuskove i grmljavinu

U srijedu nas očekuje promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina. Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na moru od 17 do 22 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i koji stupanj niža.

Za riječku regiju izdan je crveni alarm zbog obilne kiše i mjestimice izraženih pljuskova s grmljavinom. Dok je za gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju izdan narančasti alarm zbog lokalno obilne kiše i grmljavina. Za karlovačku regiju je izdan žuti alarm.

- Na Jadranu i idućih dana nestabilno. Povremeno će padati kiša, osobito u srijedu mjestimice i obilna, a na moru može biti i nevera. Najmanje oborine vjerojatno u četvrtak kada će umjereno do jako jugo prolazno zamijeniti sjeverozapadnjak.

I na kopnu vrlo promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu. Ponajprije u srijedu može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, a najviše suhog vremena bit će u četvrtak. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, u petak i jugoistočni, a temperatura u postupnom padu - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.