Komentari 1
PROGNOZA ZA IDUĆE DANE

Stiže nam promjena vremena! Na snazi narančasti alarm, kiša i grmljavina prijete cijeloj zemlji

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Stiže nam promjena vremena! Na snazi narančasti alarm, kiša i grmljavina prijete cijeloj zemlji
Foto: Pixsell/DHMZ

Nakon dva kišna dana, za nedjelju je najavljeno postupno smirivanje vremena...

Nakon niza sunčanijih dana, stiže nam novo pogoršanje vremena. Prognostičari su za iduća dva dana najavili grmljavinsko nevrijeme s izraženijim pljuskovima, osobito na Jadranu.

- Oborina će u petak biti najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana u središnjim predjelima i Dalmaciji, a zatim i na istoku. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme, osobito na Jadranu. U Gorskoj Hrvatskoj će puhati umjeren, na udare jak južni i jugozapadni vjetar, a sredinom dana u središnjim i istočnim predjelima prolazno će zapuhati jak sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jako jugo - najavili su iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura zraka od 16 do 20, a na Jadranu od 21 do 25 °C. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 °C, a na istoku Hrvatske i do 34 °C.

Upozorenje je izdalo i Ravnateljstvo civilne zaštite. Naglasili su kako je za cijelu Hrvatsku izdano upozorenje u subotu, a za riječku i splitsku regiju vrijedi narančasti meteoalarm.

Foto: DHMZ

Nakon dva kišna dana, za nedjelju je najavljeno postupno smirivanje vremena. Umjeren, u gorju i jak jugozapadni i južni vjetar u petak će okrenuti na sjeverozapadnjak i postupno oslabjeti. 

