Stiže nam toplinski val: Liječnik otkrio na koje simptome paziti

Stiže nam toplinski val. Šef smjene Hitne pomoći u Splitu, dr. Damir Baumgartner istaknuo je za N1 nekoliko simptoma toplinskog udara na koje trebamo pripaziti.

- Povećanje temperature, koža postaje crvenija, malaksalost i vrtoglavica. Ako ne obratimo pažnju na to, može se dogogoditi da izgubimo svijest. Najbolje da od 10 do 17 sati ostanete kući, ako baš morate ići van, dobro se zaštitite, nosite duge rukave, osobito stariji - rekao je.

Podsjetio je i na još jedan problem koji se može javiti pri visokim temperaturama.

- Moguće su i opekotine od sunce. Ako pogledate strance, svi nose duge rukave. Naši nažalost nemaju, šetaju po gradu goloruki i posljedice su jako često i opekotine koje imaju slične simptome kao sunčanica - rekao je Baumgartner.

- Stariji građani su najugroženiji, tlakaši, krončni bolesnici. Oni pored svojih lijekova moraju nadoknaditi tekućinu - kazao je.

Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Prema večeri i u noći u sjevernim predjelima umjerena naoblaka, a postoji i vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, najprije u središnjim, zatim i istočnim krajevima. Vjetar slab do umjeren, u gorju povremeno jak jugozapadni, na Jadranu i južni te jugo. Najviša temperatura zraka od 29 do 34 °C.

Paklene vrućine čekaju i Osječane, na istoku hrvatske također će biti iznad 30 cijeli tjedan. Puležanima će blizina mora spustiti temperaturu tek za 1 do 2 Celzija pa će uglavnom biti maksimalac oko 29 cijeli tjedan. Na jugu zemlje, u Splitu će cijeli tjedan također biti iznad 30, no i noći će u Splitu biti paklene, pa se u petak očekuje najnižih 24 te maksimalac od 33.

U unutrašnjosti DHMZ za utorak prognozira povremeno umjerenu i povećanu naoblaka te nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u noći i ujutro te ponovno poslijepodne. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, u gorju i niža, a na Jadranu od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 27 i 33 °C.

Toplinski val je zahvatio Sredozemlje i dijelove Europe. U Francuskoj je izmjereno 40 stupnjeva, ta temperatura nikad ranije nije bila zabilježena u sezoni.

