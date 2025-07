Stiže nam velika promjena vremena: U petak temperature do 36 °C, a onda će znatno pasti

U četvrtak će biti pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Na sjevernom Jadranu, od sredine dana i u zapadnim predjelima unutrašnjosti prolazno više oblaka uz mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slab, ponegdje do umjeren jugozapadni i južni vjetar, navečer u unutrašnjosti mjestimice sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 °C.

U petak će biti na sjevernom Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti promjenljivo oblačno, mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Drugdje djelomice, u Dalmaciji te na krajnjem istoku i pretežno sunčano. Puhat će slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne prolazno jugozapadnjak. Na Jadranu uglavnom umjeren sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna od 29 do 34, u Dalmaciji i do 36 °C.

Promjenjivo i nestabilno bit će za vikend. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, u petak uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a zatim i drugdje. U nedjelju je moguća češća te lokalno obilnija kiša i izraženiji pljuskovi. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, u nedjelju do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni, za vikend sjeverozapadni, u nedjelju i bura. Dnevna temperatura u padu, izraženije na kopnu.

Pogled na Rijeku i munje iznad otoka Cresa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

DHMZ je za četvrtak izdao žuta upozorenja za osječku i splitsku regiju zbog visokih temperatura.

