STIŽE NEVRIJEME Upalili alarm za cijelu obalu, trajektne linije u prekidu, evo gdje će biti najgore

Nakon babljeg ljeta koje je vladalo proteklih dana, Hrvatsku je zahvatila promjena vremena. Danas će biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno se očekuju i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše problema zbog vremena zasad ima na Jadranu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Lopar – Valbiska, a ne plove ni pojedine katamaranske i brodske linije.

U prekidu su katamaranske linije Split – Dubrovnik, Mali Lošinj – Cres – Rijeka i Novalja – Rab – Rijeka, kao i brodske linije Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog radova te pojačanog prometa povremeni zastoji mogući su na pojedinim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti.

Danas će na Jadranu i u područjima uz njega biti lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj kiša je moguća već od jutra, dok se u Dalmaciji izraženiji pljuskovi očekuju uglavnom navečer i tijekom noći. Na istoku zemlje očekuje se najmanje oborine.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, koji će u višim predjelima mjestimice biti jak na udare. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, dok će na sjevernom dijelu biti i jugozapadnjaka. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva, a na istoku Hrvatske lokalno i malo viša.

Sutra stiže još nestabilnije vrijeme

Promjenjivo vrijeme nastavit će se i sutra. Očekuju se povremena kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji u Dalmaciji i Lici lokalno mogu biti izraženiji.

Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom dijelu krajem dana vjetar će okrenuti na buru. Podno Velebita očekuju se i olujni udari bure.

Jutarnja temperatura bit će između 12 i 16 stupnjeva, dok će na moru biti od 16 do 20. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 18 i 23 stupnja, a u gorju će biti niža.