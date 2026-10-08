Obavijesti

News

Komentari 2
VELIKA PROMJENA

STIŽE NEVRIJEME Upalili alarm za cijelu obalu, trajektne linije u prekidu, evo gdje će biti najgore

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
STIŽE NEVRIJEME Upalili alarm za cijelu obalu, trajektne linije u prekidu, evo gdje će biti najgore
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Promjena vremena stigla je u Hrvatsku, mjestimice već ima kiše, a na Jadranu se očekuju pljuskovi s grmljavinom. Najmanje kiše bit će na istoku države, dok sutra stiže još lošije vrijeme

Nakon babljeg ljeta koje je vladalo proteklih dana, Hrvatsku je zahvatila promjena vremena. Danas će biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno se očekuju i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše problema zbog vremena zasad ima na Jadranu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Lopar – Valbiska, a ne plove ni pojedine katamaranske i brodske linije.

U prekidu su katamaranske linije Split – Dubrovnik, Mali Lošinj – Cres – Rijeka i Novalja – Rab – Rijeka, kao i brodske linije Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog radova te pojačanog prometa povremeni zastoji mogući su na pojedinim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti.

Danas će na Jadranu i u područjima uz njega biti lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj kiša je moguća već od jutra, dok se u Dalmaciji izraženiji pljuskovi očekuju uglavnom navečer i tijekom noći. Na istoku zemlje očekuje se najmanje oborine.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, koji će u višim predjelima mjestimice biti jak na udare. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, dok će na sjevernom dijelu biti i jugozapadnjaka. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva, a na istoku Hrvatske lokalno i malo viša.

Sutra stiže još nestabilnije vrijeme

Promjenjivo vrijeme nastavit će se i sutra. Očekuju se povremena kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji u Dalmaciji i Lici lokalno mogu biti izraženiji.

Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom dijelu krajem dana vjetar će okrenuti na buru. Podno Velebita očekuju se i olujni udari bure.

Jutarnja temperatura bit će između 12 i 16 stupnjeva, dok će na moru biti od 16 do 20. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 18 i 23 stupnja, a u gorju će biti niža.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
KAKO JE MOGUĆE? Optužen da tuče dijete, a psihijatar je u bolnici i predaje na Katoličkom
HOROR U ZAGREBU

KAKO JE MOGUĆE? Optužen da tuče dijete, a psihijatar je u bolnici i predaje na Katoličkom

ZAGREB - Na teret mu se stavlja da je dijete verbalno vrijeđao, fizički kažnjavao te mu govorio protiv supruge, kojoj je također prijetio...
SKANDAL U BOLNICI Medicinska sestra se seksala s pacijentom: 'Dala mu broj, htjela i u hotel'
'PROFESIONALNA BRIGA'

SKANDAL U BOLNICI Medicinska sestra se seksala s pacijentom: 'Dala mu broj, htjela i u hotel'

Medicinska sestra dala mu je svoj privatni broj telefona i dodala ga na društvenim mrežama. Razmjenjivali su poruke seksualnog sadržaja...
Lažnim ugovorima otimali tuđe nekretnine vrijedne 6,7 milijuna eura: Optužili Dicaprija i ekipu
SHEMA ZA OTIMAČINU

Lažnim ugovorima otimali tuđe nekretnine vrijedne 6,7 milijuna eura: Optužili Dicaprija i ekipu

Lažnim kupoprodajnim ugovorima, punomoćima i drugim krivotvorenim dokumentima skupina je, prema optužnici USKOK-a, prepisivala tuđe nekretnine na sebe i povezane osobe, a potom ih zadržavala ili prodavala. Vlasnike su tako oštetili za gotovo 6,76 milijuna eura, dok su za izradu pojedinih lažnih dokumenata plaćali tek 100 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026