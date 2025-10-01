Obavijesti

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nova velika promjena vremena: Oglasili upozorenja, u dijelu Hrvatske moguć i snijeg!

Najoblačnije u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje može pasti i malo kiše, a u najvišem gorju i snijega, stoji u prognozi za četvrtak...

Na ljeto smo pomalo svi već zaboravili. Prvog dana jeseni krenula je velika promjena vremena, temperature su drastično pale, sunčanog i toplog vremena nema na vidiku...

- U četvrtak na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno, lokalno može pasti i pokoja kap kiše. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 7 °C, a popodnevna najviša oko 13 °C. Podjednake vrijednosti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također osjet svježine pojačavati umjeren i jak sjeveroistočnjak. Bit će djelomice sunčano i uglavnom suho, iako uz povremeno više oblaka. Najoblačnije u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje može pasti i malo kiše, a u najvišem gorju i snijega. Na sjevernom Jadranu sunčanije, ali vrlo vjetrovito uz jaku buru s olujnim i orkanskim udarima uz koju će djelovati znatno hladnije od najviše prognoziranih 13 do 17 °C, ujutro pak oko 11 °C. U gorju najniža temperatura od 3 do 5 °C, a najviša oko 10 °C - stoji u prognozi HRT-a za četvrtak, koju potpisuje Dr. sc. Petra Mikuš Jurković.

Dalje iz HRT-a navode:

- Vjetrovito i u Dalmaciji, tijekom dana uz sve jaču buru i sve valovitije more. Prevladavat će sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15 °C, u unutrašnjosti malo niža, a najviša između 15 i 20 °C. Podjednaka temperatura zraka i na jugu Hrvatske gdje će biti djelomice sunčano. Ipak, od sredine dana porast naoblake, pa lokalno može pasti i malo kiše. Jačat će bura pa će olujni udari biti sve češći, a popodne i navečer lokalno su vrlo vjerojatni i orkanski..

Zbog jakih udara vjetra za splitsku, riječku i dubrovačku regiju izdano je narančasto upozorenje. Za kninsku regiju je zbog udara vjetra na snazi žuto upozorenje, stoji na stranicama DHMZ-a.

I cijela obalna Hrvatska je pod meteolarmima u četvrtak. Za područje Velebitskog kanala na snazi je najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno.

- Mjestimice olujna i jaka olujna, kasno navečer orkanska bura. Najjači udari vjetra 35-100 čvorova (65-185 km/h). Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - poručuju iz DHMZ-a.

Kvarner i Kvarnerić te srednja Dalmacija pod narančastim su upozorenjem zbog vjetra, zapadna obala Istre, sjeverna Dalmacija i južna Dalmacija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

- I u petak još olujna bura, ali u postupnom slabljenju, pa će u subotu popodne okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. U nedjelju prolazno jugo s kojim će mjestimice biti kiše, a lokalno je moguća i grmljavina. Temperatura zraka u postupnom porastu. U unutrašnjosti temperatura ispod prosjeka za doba godine, a osobito u subotu lokalno je moguć mraz. Petak i subota barem djelomice sunčani, u nedjelju pak prolazno više oblaka, povremeno i kiša. Nakon umjerenog do jakog sjeveroistočnjaka, za vikend će vjetar oslabjeti - stoji u prognozi HRT-a...

