Korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona Zavoda
HZMO OBJAVIO
Stiže novac na račune: Evo kada kreće isplata mirovina za srpanj
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u ponedjeljak da u petak, 7. kolovoza, počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima koji mirovine primaju na račune otvorene u poslovnim bankama.
HZMO je priopćio da korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona Zavoda ili na njegovim mrežnim stranicama.
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