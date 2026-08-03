Stiže novac na račune: Evo kada kreće isplata mirovina za srpanj

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u ponedjeljak da u petak, 7. kolovoza, počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima koji mirovine primaju na račune otvorene u poslovnim bankama.

HZMO je priopćio da korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona Zavoda ili na njegovim mrežnim stranicama.