Stiže novac za planinarske domove: Mogu dobiti i do 50.000 eura za puteve i objekte

Hrvatski planinarski savez (HPS) pozvao je upravitelje planinarskih domova, kuća i skloništa da do 15. srpnja iskažu potrebe za uređenjem planinarskih objekata, u sklopu programa kojim se za pojedini projekt može odobriti do 50.000 eura potpore. Planinarskim objektima smatraju se planinarski domovi, kuće i skloništa upisani u Registru planinarskih objekata HPS-a.

Takvi objekti postoje u svim planinskim dijelovima Hrvatske, a danas su u funkciji 163 planinarska doma, kuće i skloništa kojima upravljaju HPS, planinarska društva i klubovi.

Savez će na temelju prikupljenih prijava izraditi godišnji plan ulaganja, koji će biti osnova za ugovaranje i provedbu projekata.

Najmanji iznos potpore koji se može dobiti za uređenje je 500 eura, a najveći 50.000,00 eura.

Među prioritetima financiranja su nabava građe i materijala za obnovu i opremanje planinarskih skloništa (krova, vanjske stolarije), za zbrinjavanje otpadnih voda, za uređenje sanitarnih čvorova, poboljšanje energetske učinkovitosti objekta, protupožarnu zaštitu itd.

Odobreni radovi trebaju biti dovršeni do 31. srpnja 2027., osim u opravdanim slučajevima kada HPS može odobriti produljenje rokova.

Dvostruko financiranje nije dopušteno, a potpora se ne može koristiti za prenamjenu objekata, nabavu ugostiteljske opreme ni za radove za koje nije osigurana potrebna građevinska dokumentacija.

Obnova i održavanje planinarskih staza

HPS je pozvao i planinarske udruge koje upravljaju registriranim planinarskim putovima da do 15. srpnja 2026. prijave potrebe za obnovu, održavanje, uređenje i opremanje planinarskih staza u razdoblju do kraja srpnja 2027. godine.

Program se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta s ciljem unapređenja planinarske infrastrukture i povećanja sigurnosti na planinarskim putovima .

U Hrvatskoj postoji mreža od oko 7800 kilometara obilježenih planinarskih putova o kojima se skrbe HPS i udruge članice. Potpora se odobrava samo za postojeće registrirane planinarske putove koji nisu bili prijavljeni za obnovu niti su bili obnavljani u protekle tri godine. Ostvaruje se kroz nabavu materijala, alata i pribora za održavanje planinarskih putova, uključujući boje i kistove za markacije, putokazne ploče, stupove, zaštitnu opremu te drugi potreba materijal.

HPS će financirati i troškove terenskog rada markacista, i to do devet eura po satu rada, a prihvatljivima će smatrati samo stvarno izvedene radovi na registriranim planinarskim putovima u razdoblju od 1. kolovoza 2026. do završetka projekta.